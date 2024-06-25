Neymar, sokak satıcısından Brezilya forması aldı! Ünlü futbolcuyu sonradan tanıyan adamın tepkisi olay oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Haziran 2024 10:14 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:15
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, maça giderken yol kenarında seyyar satıcıdan forma satın aldı. Neymar'ı sonradan tanıyan adamın tepkisi olay oldu.
Al Hilal'de forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri dikkat çekti. Ünlü futbolcu, maça giderken trafik ışıklarında gördüğü seyyar satıcılardan forma satın aldı.
SATICININ TEPKİSİ GÜNDEM OLDU
32 yaşındaki yıldız futbolcuyu tanıyan satıcı gözlerine inanamadı. Formayı araca getirirken Neymar olduğunu fark eden satıcı çığlık attı.
Diğer satıcılar da gelerek Neymar'la fotoğraf çekildi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Tgrthaber.com