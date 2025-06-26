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 | Murat Makas

Nicolo Zaniolo için ilk adımı attılar! İspanyol basını teklifi duyurdu

Galatasaray'dan birçok takıma kiralanan Nicolo Zaniolo beklentileri karşılayamadı. İspanyol basını Zaniolo için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Zaniolo için sürpriz bir transfer görüşmesi gerçekleşti.

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Nicolo Zaniolo için ilk adımı attılar! İspanyol basını teklifi duyurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 10:24

Galatasaray’ın kadroda düşünmediği ve başka takımlara kiralanan Nicolo Zaniolo için İspanyol basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Roma’dan 2023 yılında 15 milyon Euro bonservisle transfer olan Nicolo Zaniolo kiralandığı takımlarda da tutunamadı.

Sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak süre alan İtalyan yıldızın opsiyonu kullanılmadı ve sarı-kırmızılılara geri döndü.

Nicolo Zaniolo için ilk adımı attılar! İspanyol basını teklifi duyurdu

ZANIOLO, PSV'NİN RADARINDA

İspanyol basınından ESPN'in haberine göre; Eredivisie temsilcisi PSV, Zaniolo'yu gündemine aldı. Hollanda ekibinin 26 yaşındaki ismin menajeriyle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

3 AYRILIK YAŞANABİLİR

Noa Lang, Malik Tillman ve Johan Bakayoko'nun ayrılık ihtimallerine karşın PSV'nin Zaniolo'yu adaylar arasına aldığı aktarıldı. İtalyan yıldızın da Hollanda'da kariyerini sürdürmeye sıcak baktığı haberin detaylarına yer aldı. Zaniolo'nun ayrıca Bundesliga temsilcilerinin de transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

Nicolo Zaniolo için ilk adımı attılar! İspanyol basını teklifi duyurdu

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Atalanta'da, diğer yarısını Fiorentina'da geçiren Zaniolo, 36 maçta 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.025 dakika sahada kaldı.

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#galatasaray
#transfer
#eredivisie
#nicolò zaniolo
#psv
#İtalyan Futbolcu
#Spor
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