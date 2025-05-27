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 | Suat Vilgen

Nicolo Zaniolo olay çıkardı! Galatasaray'a dönmesi bekleniyordu

Galatasaray’dan Fiorentina’ya kiralanan Nicolo Zaniolo’nun, İtalya’da genç bir futbolcuyla yaşadığı olay ülke gündemine oturdu. Zaniolo'nun soyunma odasında rakip oyuncuya yumruk attığı öne sürülüyor.

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Nicolo Zaniolo olay çıkardı! Galatasaray'a dönmesi bekleniyordu
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 07:51

Galatasaray’dan sezon başında Fiorentina’ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, ülkesinde yaşanan bir skandalla gündeme geldi. Fiorentina - Roma U20 karşılaşmasının ardından soyunma odasında yaşandığı iddia edilen olay, Zaniolo’nun Galatasaray’a dönüş sürecini de gölgede bırakabilir.

Nicolo Zaniolo olay çıkardı! Galatasaray'a dönmesi bekleniyordu

ROMA KULÜBÜNDEN SUÇLAMA

Radio Firenze Viola’nın haberine göre, Nicolo Zaniolo maçın ardından izinsiz şekilde Roma U20 takımının soyunma odasına girdi ve burada rakip takımın bir oyuncusuna yumruk attı. İddialara göre, olay bununla da sınırlı kalmadı. Roma kulübü tarafından yapılan açıklamada, Zaniolo’nun altyapı oyuncularına karşı provokatif bir tavır sergilediği ve iki genç futbolcunun fiziksel saldırıya uğradığı belirtildi.

ZANİOLOI Roma cephesi, "Yapılan incelemeye göre, maç sonrası Zaniolo’nun kulübün genç takımı olan U20 takımının soyunma odasına gittiği ve bazı altyapı oyuncularına karşı kışkırtıcı bir tavır sergilediği anlaşılmıştır. Bu karşılaşma sırasında U20 takımından iki oyuncunun fiziksel olarak darp edildiği belirtilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Nicolo Zaniolo olay çıkardı! Galatasaray'a dönmesi bekleniyordu
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ZANIOLO YALANLADI

Zaniolo ise tüm bu suçlamaları reddetti. Konuyla ilgili açıklama yapan genç oyuncu, “Maçın sonunda çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara merhaba demek ve sezon için tebriklerimi ilettim ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar. Bu yüzden o noktada durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim” sözleriyle kendini savundu.

Zaniolo'nun Galatasaray’a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, yaşanan olayın sarı-kırmızılı yönetim tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

ETİKETLER
#fiorentina
#fiorentina
#As Roma
#nicolo zaniolo
#maç kavgası
#galatasaray sk
#Spor
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