Nihat Kahveci'den Ali Koç'a mesaj: Fenerbahçe için sert çıkış!

Fenerbahçe'nin 2-1'lik mağlubiyetine Nihat Kahveci'den çarpıcı değerlendirmeler geldi. Eski futbolcu Nihat Kahveci, takımdaki uyumsuzluğa ve yönetimsel rahatlığa özellikle dikkat çekti.

NİHAT KAHVECİ'DEN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A MESAJ

"Maçta konuşulacak çok şey var. Fenerbahçe oyunun ilk bölümünde hiç yoktu. Sonradan ortak oldu. Skor 1-1 olduğunda 'tamam böyle biter' dedik ama halı sahada yenilmeyecek bir gol oldu! İki tane uzun; Brown ve Oosterwolde'nin arasında, 1.76 boyundaki Anis Hadj Moussa kafa vurdu. Ne denir ki? Sevinelim mi üzülelim mi? Uzatmalara dikkat edelim artık ya! İkinci yarı oyunda yoktu Feyenoord. Şu golü yemeyeceksin artık! Tabii takımın yapısını da konuşmak lazım. Marco Asensio neden bu maçta yok? Sezona neden en güçlü şekilde başlamıyorsun? Şampiyonlar Ligi'ne gitsen maddi manevi çok büyük bir fark olacak. Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Kampın yıldızı Sebastian Szymanski'ydi. Geçen sene de öyleydi. Enteresan bu. Çünkü maçta çok kötüydü. Yine kötüydü. Resmi maçın R'sini duyunca 'R' yapıyor, sahada yoktu. Ayrıca takımdaki tercihler de çok ilginçti. Duran'dan En-Nesyri'ye orta ve En-Nesyri'den Duran'a orta izledik ama takımda kanat yok! Feyenoord soldan ortalarda çok zayıf ama sende kanat yok! En-Nesyri neden kenara inip orta kesiyor? Bu oyuna göre bu üretime göre; bu skor cidden çok iyi. Uyumsuzluk var. Bizim beklediğimiz Fenerbahçe bu değil. Planlamalar iyi yapılmıyor, analizler iyi yapılmıyor. Takım hazır değildi. Yönetimsel olarak bir rahatlık mı var bilmiyorum."