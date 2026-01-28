Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Noa Lang, Asprilla Manchester City Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Geniş kadroda yer almadılar

Noa Lang, Aspirilla Manchester City - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor soruları karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının 8. ve son maçları kapsamında bugün temsilcimiz Galatasaray, İngiltere'de Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın İngiltere kamp kadrosu açıklandı. Kamp kadrosunda Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Noa Lang, Asprilla Manchester City - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Manchester City - Galatasaray kamp kadrosu belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Noa Lang, Asprilla Manchester City Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Geniş kadroda yer almadılar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 20:25

'nde lig etabı bugün sona eriyor. Devler Ligi'nde bugün oynanacak olan karşılaşmaların ardından play-off ve son 16 turuna çıkacak olan takımlar netlik kazanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın kamp kadrosunda yeni transferler Noa Lang ve Asprilla ise yer almadı. Kamp kadrosunda iki yeni transferi görmeyen taraftarlar Noa Lang, Asprilla Manchester City - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Noa Lang, Asprilla Manchester City Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Geniş kadroda yer almadılar

NOA LANG MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 28 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hollandalı futbolcu Noa Lang'i devre arasında kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Manchester City maçında kadroya ise statü gereği alınmadı. Şampiyonlar Ligi'nin yeni sistemi kapsamında devre arasında edilen oyuncular bir sonraki turda kadroya yazılabiliyor. Galatasaray'ın tur atlaması durumunda kadroya 3 futbolcu ekleme hakkı bulunacak. Bu kapsamda Noa Lang, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı play-off maçlarında ise forma giyebilecek.

Noa Lang, Asprilla Manchester City Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Geniş kadroda yer almadılar

YASER ASPİRİLLA MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın devre arası transfer sezonunda kadrosuna kattığı 2. futbolcusu ise oldu. 22 yaşındaki genç futbolcu 1.2 milyon Euro kiralama ücreti ve zorunlu olmayan 22-23 milyon Euro satın alma bedeli ile kadroya katıldı. Yaser Asprilla'da, Noa Lang'de olduğu gibi statü gereği Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Manchester City maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın Manchester City maçı için İngiltere kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo, Mario Lemina."

ETİKETLER
#manchester city
#galatasaray
#transfer
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Yaser Asprilla
#Noa Lang
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.