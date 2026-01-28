Noa Lang, Asprilla Manchester City Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Geniş kadroda yer almadılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı bugün sona eriyor. Devler Ligi'nde bugün oynanacak olan karşılaşmaların ardından play-off ve son 16 turuna çıkacak olan takımlar netlik kazanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın kamp kadrosunda yeni transferler Noa Lang ve Asprilla ise yer almadı. Kamp kadrosunda iki yeni transferi görmeyen taraftarlar Noa Lang, Asprilla Manchester City - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

NOA LANG MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 28 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hollandalı futbolcu Noa Lang'i devre arasında kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Manchester City maçında kadroya ise statü gereği alınmadı. Şampiyonlar Ligi'nin yeni sistemi kapsamında devre arasında transfer edilen oyuncular bir sonraki turda kadroya yazılabiliyor. Galatasaray'ın tur atlaması durumunda kadroya 3 futbolcu ekleme hakkı bulunacak. Bu kapsamda Noa Lang, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı play-off maçlarında ise forma giyebilecek.

YASER ASPİRİLLA MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın devre arası transfer sezonunda kadrosuna kattığı 2. futbolcusu ise Yaser Asprilla oldu. 22 yaşındaki genç futbolcu 1.2 milyon Euro kiralama ücreti ve zorunlu olmayan 22-23 milyon Euro satın alma bedeli ile kadroya katıldı. Yaser Asprilla'da, Noa Lang'de olduğu gibi statü gereği Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Manchester City maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın Manchester City maçı için İngiltere kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo, Mario Lemina."