Editor
 | Serhat Yıldız

Noa Lang sakatlığında dev soruşturma: UEFA ve Liverpool harekete geçti!

Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde reklam panolarına çarparak ağır yaralanan Noa Lang, İngiltere’de ameliyat masasına yattı. Sarı-kırmızılı yönetimin tazminat talebi sonrası UEFA, tüm stadyumlardaki saha kenarı düzenlemelerini mercek altına alan geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 11:54
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 11:54

Galatasaray'ın 'ne veda ettiği eşleşmesinde, sahalarda ender görülen talihsiz bir kaza yaşandı. Maçın ardından başparmağından ameliyat edilen için ve Liverpool'un soruşturma başlattığı belirtildi.

ANFİELD'DA TALİHSİZ GECE

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılarak Avrupa defterini kapattı. Ancak maçın skorundan çok, oyuna sonradan giren Noa Lang'ın yaşadığı kaza gündem oldu. Bir ikili mücadele sonrası hızını alamayarak saha kenarındaki LED reklam panolarına çarpan Hollandalı futbolcu, sağ başparmağından ciddi şekilde yaralandı.

AMELİYAT İNGİLTERE'DE GERÇEKLEŞTİ

Sakatlığın ciddiyetinin anlaşılmasının ardından Noa Lang, vakit kaybetmeden İngiltere'de operasyon geçirdi. Galatasaray kulübü, oyuncunun parmağında derin bir kesik oluştuğunu ve sağlık heyeti gözetiminde başarılı bir ameliyat süreci geçirildiğini duyurdu.

GALATASARAY'DAN TAZMİNAT HAMLESİ

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncusunun sağlığını tehdit eden bu durum karşısında sessiz kalmadı. Genel Sekreter Eray Yazgan, stat güvenliği ve ekipman standartları konusunda UEFA'ya resmi şikayette bulunduklarını ve kulüp olarak tazminat talep edeceklerini açıkladı.

UEFA'DAN "GÜVENLİK" İNCELEMESİ

The Athletic'te yer alan habere göre; yaşanan bu olay sonrası hem UEFA hem de Liverpool kulübü soruşturma düğmesine bastı. UEFA kanadından yapılan açıklamada şu detaylara dikkat çekildi:

  • Lang'ın yaşadığı kazaya yol açan koşullar detaylıca inceleniyor.
  • Benzer kazaların önüne geçmek adına tüm stadyumlardaki saha kenarı düzenlemeleri ve LED pano yerleşimleri gözden geçirilecek.
  • Gerekli görülmesi durumunda kulüplerden ekipman değişikliği talep edilecek.

UEFA yetkilileri ayrıca Noa Lang için geçmiş olsun mesajı yayımlayarak sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
