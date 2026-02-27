Nottingham Forest Fenerbahçe maç skoru kaç kaç Fenerbahçe tur atladı mı?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest ile Fenerbahçe karşılaştı.

City Ground'da oynanan karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 48. (P) dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. Milli yıldız, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya çıkararak kariyerinin en iyi Avrupa performansını ortaya koydu.

Ev sahibinin tek golü ise 68. dakikada Callum Hudson-Odoi'den geldi.

Bu sonucun ardından toplam skorda 4-2'lik avantaj yakalayan Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'ne veda etti.

Yoluna lig ve kupada sürdürecek olan Fenerbahçe, bir sonraki karşılaşmasında pazar akşamı Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

NOTTINGHAM FOREST FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Dakika 22’de Sidiki Cherif, Oğuz Aydın'ın pasıyla rakip yarı sahaya geçti. Cherif, 2'ye 1 pozisyonda Kerem'e pasını aktardı. Milli futbolcu, kontrolü sonrası düzgün bir şutla takımını 1-0 öne taşıdı.

Sağ kanattan gelişen hücumda Oğuz Aydın'ın ceza sahasına yaptığı ortayla buluşan Kerem Aktürkoğlu, dakika 46’da rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.

Dakika 48’de topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi.

Hudson-Odoi, 68. dakikada dar açıdan yaptığı şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.