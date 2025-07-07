Novak Djokovic Wimbledon'da kazanmaya devam ediyor!

Wimbledon'da Novak Djokovic ile Alex De Minaur karşılaştı. Tecrübeli raket, Avustralyalı rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Wimbledon'da Novak Djokovic'in galibiyet serisi devam etti. Djokovic, ilk seti farklı kaybetmesine rağmen sonradan maça ağırlığını koydu ve 1-6, 6-4, 6-4 ve yine 6-4'lük setlerle rakibini 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

https://x.com/Wimbledon/status/1942258058358292882

NOVAK DJOKOVIC'E İTALYAN RAKİP

Günün bir diğer tek erkekler eşleşmesinde Hırvat Marin Cilic'i 6-4, 6-4, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen İtalyan Flavio Cobolli; çeyrek finalde Djokovic'in rakibi oldu.

İNGİLTERE'DE 8. GÜN TAMAMLANDI

Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününün gündüz seansında yapılan müsabakalar, zafer yolundaki son maçları ön plana çıkardı.