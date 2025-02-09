Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
09:06
Nuri Şahin sonrasında hala çare bulunamadı!
Tarih
08:58
Altın fiyatları uçuşta, dolar kuru düşüşte! İşte 9 Şubat piyasalarda son durum
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Nuri Şahin sonrasında hala çare bulunamadı!

Nuri Şahin'in eski takımı Borussia Dortmund, kendi sahasında Stuttgart'a mağlup oldu ve kötü gidişatını devam ettirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nuri Şahin sonrasında hala çare bulunamadı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 09:12

Bundesliga'nın 23. haftasında Stuttgart'ı konuk eden Borussia Dortmund, kendi sahasındaki mücadeleyi 2-1 kaybetti. 

NURİ ŞAHİN'DEN SONRA HALA ÇARE BULUNAMADI

Nuri Şahin ile yollarını ayıran ve Niko Kovac yönetiminde çalışmaya başlayan Dortmund, kötü gidişatı yine durduramadı. Bundesliga'daki 8. yenilgisini yaşayan sarı-siyahlılar, 29 puanda kaldı ve lig tablosunda 11. sırada yer aldı.

YOLLAR AYRILMIŞTI

Bu sezon başında Nuri hocayla çalışmaya başlayan Alman temsilcisi, ligdeki inişli çıkışlı performans sebebiyle genç teknik adamla yollarını ayırmıştı.

İconİLİŞKİLİ HABER
Altın fiyatları uçuşta, dolar kuru düşüşte! İşte 9 Şubat piyasalarda son durum
Altın fiyatları uçuşta, dolar kuru düşüşte! İşte 9 Şubat piyasalarda son durum
Anneler için erken emeklilik fırsatı! Doğum borçlanması ile EYT'li olunabiliyor
Anneler için erken emeklilik fırsatı! Doğum borçlanması ile EYT'li olunabiliyor
25 milyon liralık yasa dışı bahis vurgunu MASAK'a takıldı! 10 kişi tutuklandı
25 milyon liralık yasa dışı bahis vurgunu MASAK'a takıldı! 10 kişi tutuklandı
ETİKETLER
#Spor
#bundesliga
#bundesliga 2
#borussia dortmund
#nuri şahin
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Hakan Fidan: Türkiye Dış Politikasının Mimarı
Hakan Fidan: Türkiye Dış Politikasının Mimarı
2
Ayşe Barım kimdir? Dizi dünyasında güç oyunları ve çarpıcı iddialar...
Ayşe Barım kimdir? Dizi dünyasında güç oyunları ve çarpıcı iddialar...
Haber
09 Şubat 2025
Altın fiyatları uçuşta, dolar kuru düşüşte! İşte 9 Şubat piyasalarda son durum
Haber
09 Şubat 2025
Anneler için erken emeklilik fırsatı! Doğum borçlanması ile EYT'li olunabiliyor
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih09:06
Nuri Şahin sonrasında hala çare bulunamadı!
Tarih08:58
Altın fiyatları uçuşta, dolar kuru düşüşte! İşte 9 Şubat piyasalarda son durum
Tarih08:26
Anneler için erken emeklilik fırsatı! Doğum borçlanması ile EYT'li olunabiliyor
Tarih08:18
25 milyon liralık yasa dışı bahis vurgunu MASAK'a takıldı! 10 kişi tutuklandı
Tarih07:48
Galatasaray'dan Yunus Akgün için resmi : Kulüpten ayrılıyor mu?
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.