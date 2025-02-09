Nuri Şahin sonrasında hala çare bulunamadı!

Bundesliga'nın 23. haftasında Stuttgart'ı konuk eden Borussia Dortmund, kendi sahasındaki mücadeleyi 2-1 kaybetti.

NURİ ŞAHİN'DEN SONRA HALA ÇARE BULUNAMADI

Nuri Şahin ile yollarını ayıran ve Niko Kovac yönetiminde çalışmaya başlayan Dortmund, kötü gidişatı yine durduramadı. Bundesliga'daki 8. yenilgisini yaşayan sarı-siyahlılar, 29 puanda kaldı ve lig tablosunda 11. sırada yer aldı.

YOLLAR AYRILMIŞTI

Bu sezon başında Nuri hocayla çalışmaya başlayan Alman temsilcisi, ligdeki inişli çıkışlı performans sebebiyle genç teknik adamla yollarını ayırmıştı.