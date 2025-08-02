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Editor
 | Burak Ayaydın

Nuri Şahin Süper Lig'e: Resmen duyurdu!

Nuri Şahin için Fabrizio Romano'dan flaş bir iddia geldi. Deneyimli muhabir, Nuri Şahin'in Beşiktaş'a yakın olduğunu ve Süper Lig'e dönebileceğini belirtti.

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Nuri Şahin Süper Lig'e: Resmen duyurdu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 23:29

ve iddiaları gün geçtikçe artıyor. ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, an itibarıyla Fabrizio Romano'nun haberine göre yeni hoca olarak Nuri Şahin'i belirledi.

NURİ ŞAHİN BEŞİKTAŞ'A

Siyah beyaz günlerden kurtulmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer sonrası için Nuri Şahin ismini gündemine aldı. Halihazırda Sergen Yalçın'ın da adının geçtiği sürecin, yakın zamanda sonuçlanması ve Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile resmen yolların ayrılması bekleniyor.

Nuri Şahin Süper Lig'e: Resmen duyurdu!

BEŞİKTAŞ İLE ANILAN NURİ ŞAHİN'İN PERFORMANSI

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin, sarı siyahlılar ile 27 mücadelede yer almış ve maç başına 1.48 puan ortalaması tutturmuştu.

Nuri Şahin Süper Lig'e: Resmen duyurdu!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA SÜREÇ NASIL?
Camia, genel olarak gidişattan memnun değil ve hem hoca hem de takviyeler anlamında kritik kararlar alınmasını istiyor.
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ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#trendyol süper lig
#nuri şahin
#nuri şahin
#Ole Gunnar Solskjaer
#Ole Gunnar Solskjaer
#Spor
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