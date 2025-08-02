Nuri Şahin Süper Lig'e: Resmen duyurdu!

Nuri Şahin ve Beşiktaş iddiaları gün geçtikçe artıyor. Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, an itibarıyla Fabrizio Romano'nun haberine göre yeni hoca olarak Nuri Şahin'i belirledi.

NURİ ŞAHİN BEŞİKTAŞ'A

Siyah beyaz günlerden kurtulmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer sonrası için Nuri Şahin ismini gündemine aldı. Halihazırda Sergen Yalçın'ın da adının geçtiği sürecin, yakın zamanda sonuçlanması ve Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile resmen yolların ayrılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE ANILAN NURİ ŞAHİN'İN PERFORMANSI

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin, sarı siyahlılar ile 27 mücadelede yer almış ve maç başına 1.48 puan ortalaması tutturmuştu.