Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
00:08
İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü! Kar yağışı etkisi altın aldı
Tarih
00:06
Ognjen Mimovic Zenit'e gidiyor!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yesil

Ognjen Mimovic Zenit'e gidiyor!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Ognjen Mimovic için kulüp aramaya başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun "Hem Avrupa hem de ligde kadroya alınmayacak" dediği futbolcunun Rus takımı Zenit'e kiralanacağı iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ognjen Mimovic Zenit'e gidiyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 00:13

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Ognjen Mimovic, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle forma şansı bulamıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Erzurumspor FK mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, "Mimovic büyük ihtimalle hiçbir listede yer almayacak. Ne Avrupa'da ne de ligde kadroya dahil edileceğini sanmıyorum. Türkiye'de uygulanan yabancı sınırlamasını hepiniz biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından, oyuncunun takımdan ayrılabileceği yönünde sürpriz bir transfer ihtimali gündeme gelmişti.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı habere göre, "Zenit ve Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geldiği gibi gidiyor! Ognjen Mimovic için karar verildi

SEZON KARNESİ

20 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 19 maçta forma giyerken bir gol atıp iki asistlik performans sergiledi. Mimovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

Fenerbahçe'ye geldiği gibi gidiyor! Ognjen Mimovic için karar verildi - 2. Resim
İconİLİŞKİLİ HABER
İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü! Kar yağışı etkisi altın aldı
İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü! Kar yağışı etkisi altın aldı
Alperen Şengün açıklamalarda bulundu! 'Burada olmak bir hayaldi'
Alperen Şengün açıklamalarda bulundu! 'Burada olmak bir hayaldi'
Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Berat Kandili’ni bu hafta idrak edeceğiz
Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Berat Kandili’ni bu hafta idrak edeceğiz
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Son dakika | Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'de hissedildi!
Son dakika | Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'de hissedildi!
2
Eğitime kar tatili arası! Valilik kararı duyurdu
Eğitime kar tatili arası! Valilik kararı duyurdu
3
Ege'de beklenen deprem hesaplandı! Türkiye'de 3 bölge 8 büyüklüğünde hissedecek, 30 dakikada ulaşacak
Ege'de beklenen deprem hesaplandı! Türkiye'de 3 bölge 8 büyüklüğünde hissedecek, 30 dakikada ulaşacak
4
AFAD'dan tsunami alarmı! İzmir'de sahile siren sistemi kuruldu: Herkesin telefonuna SMS gidecek
AFAD'dan tsunami alarmı! İzmir'de sahile siren sistemi kuruldu: Herkesin telefonuna SMS gidecek
5
İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna acı veda: Korkunç paylaşım ortaya çıktı 'Eline sağlık' demişler
İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna acı veda: Korkunç paylaşım ortaya çıktı 'Eline sağlık' demişler
Haber
11 Şubat 2025
İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü! Kar yağışı etkisi altın aldı
Haber
10 Şubat 2025
Alperen Şengün açıklamalarda bulundu! 'Burada olmak bir hayaldi'
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih00:08
İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü! Kar yağışı etkisi altın aldı
Tarih00:06
Ognjen Mimovic Zenit'e gidiyor!
Tarih23:59
Alperen Şengün açıklamalarda bulundu! 'Burada olmak bir hayaldi'
Tarih23:45
Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Berat Kandili’ni bu hafta idrak edeceğiz
Tarih23:29
2025 Valorant gece pazarının ne zaman gerçekleştirileceği araştırma konusu oldu
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.