Ognjen Mimovic Zenit'e gidiyor!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Ognjen Mimovic, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle forma şansı bulamıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Erzurumspor FK mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, "Mimovic büyük ihtimalle hiçbir listede yer almayacak. Ne Avrupa'da ne de ligde kadroya dahil edileceğini sanmıyorum. Türkiye'de uygulanan yabancı sınırlamasını hepiniz biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından, oyuncunun takımdan ayrılabileceği yönünde sürpriz bir transfer ihtimali gündeme gelmişti.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı habere göre, "Zenit ve Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı!" ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

20 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 19 maçta forma giyerken bir gol atıp iki asistlik performans sergiledi. Mimovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.