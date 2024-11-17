Okan Buruk açıklamalarda bulundu! 'Osimhen karar verecek'

17 Kasım 2024 21:42 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 22:09

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündemle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Tottenham galibiyetinden takımın transfer raporuna kadar tüm konulara değinen Buruk, Osimhen'in transferi hakkında, "Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. " ifadelerini kullandı.

Galatasaray​ Teknik Direktörü Okan Buruk​, milli ara sebebiyle liglere verilen arada HT Spor'a konuk oldu. 51 yaşındaki antrenör canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"BİZ KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

Tottenham​ galibiyeti hakkında konuşan Buruk, "Biz kaliteli bir takımız. Bayern Münih​ ile oynuyorsun, daha özel kadrosu olabiliyor. Aradaki farkı kapatmak için baskılı oyun oynaman, oynatmaman lazım. Ne olursa olsun Tottenham maçının bizim için korkmamamız gereken bir maç olduğunu düşündüm. Beşiktaş'a 4-4-2 oynadık Mertens oynamadı, Sallai yok Mertens ile oynayayım dedim. Rakibin de dizilişine, oyun kurmasına bakınca 3-4-1-2'nin daha uygun olduğunu gördük." dedi.

"3'LÜYE SOĞUK BAKIYORUZ"

Takım dizilişi hakkında yorum yapan Buruk, "Takım boyu kısalmazsa zorlanıyoruz. Ne kadar öne çıkarsak daha iyi oynuyoruz. Ülke olarak, Fenerbahçe'de bir dönem Pereira, Jesus oynuyordu, 3'lüye soğuk bakıyoruz. Valerien Ismael bazen öyle oynadı. Lucescu oynadı. Biz Barış ve Yunus ile oynayınca çok ofansif bir 3'lü oynuyoruz. Biraz orta saha oyuncuları merkezi tutuyor. Torreira ve Sara'nın koşu mesafesi artıyor biraz. Tottenham maçı öncesi 10 gün boşluğumuz oldu. Çalıştık 3'lüye. Normalde bu çalışma şansımız çok olmuyor. Dinlenik ve çalışarak çıktık. Bu da sahada fark etti." ifadelerini kullandı.

"KARAR VERECEK KİŞİ OSİMHEN"

Osimhen ile ilgili konuşan Buruk, "Baştan beri kalacağını söyledi. Kontratına madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIN HEDEFİ VAR"

Yunus Akgün'ün performansı hakkında açıklama yapan Buruk, "Yunus geçtiğimiz sezon gitmek istediği için kiraladık. Molde maçı ilk maç oynadık, bir de zorla oynattık yani, 'Hadi Yunus son maçın olsun' diyerek, çok da iyi oynadı, ikinci maçta da oynatalım derken, o anda Leicester oyuncuya bastırdı falan. Oyuncuların da hedefleri var yani ona şey yapmıyorum." dedi.