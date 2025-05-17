Okan Buruk Avrupa hayalini açıkladı!

Galatasaraylı eski futbolcular, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası şampiyonluğunun 25. yıl dönümünde buluştu. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe; tarihi şampiyonlukta imzası bulunan eski futbolcular Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Kerem İnan, Capone, Hakan Ünsal ve Okan Buruk katıldı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1923833736396677145

OKAN BURUK'TAN 25. YIL ETKİNLİĞİNDE AÇIKLAMALAR

17 Mayıs 2000'in unutulmayacak bir tarih olduğunun altını çizen Buruk, "Her sene anıyoruz. Bu sene eski takım arkadaşlarımızla burada buluştuk. Bunun heyecanını yaşıyorum. O takımın ruhunu ekranda gördüğümde çok duygulanıyorum. Bugün Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarında hikâyeleri gördüğümde gerçekten çok duygulandım. O zamana gittim. Çok büyük bir başarıydı. Diğer 17 Mayıs hikâyemde ise Galatasaray'daki ilk resmi golüm Bakırköyspor'a karşıydı. O da 17 Mayıs'a denk gelmişti. O yüzden bugün benim için önemli." diye konuştu. Ayrıca Buruk; eski takım arkadaşı Ergün Penbe'nin de bugün olan doğum gününü kutlayarak, "Ergün Penbe'nin bugün doğum günü. O da 17 Mayıs'ta, güzel bir günde doğmuş. İnşallah tekrar Galatasaray takımına, bize, bana nasip olur. Avrupa'da kupaları kaldırmak tabii ki çok önemli. Bunu Türkiye'de yapıyoruz, ligde yapıyoruz. İnşallah tekrar bir Avrupa kupası kazandırmak bize nasip olur." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÜNSAL'DAN UEFA KUPASI'NIN ALT METNİ

"UEFA Kupası, hani bir söz vardır ya 'anlatılmaz yaşanır.' diye. Çünkü onu yaşayan bir tek biziz. Hagi, soyunma odasında şöyle bir şey söylemişti ki o zaman çok anlam verememiştik. Eğleniyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz, şarkılar söylüyoruz. 'Daha ne başardığınızın farkında değilsiniz' dedi. Hala daha dışarıdaki taraftarların, taraftar olmayanların bile acayip bir ilgisi, sevgisi var. Yani hakikaten 25 yıl geçmesine rağmen bu kadar tazelikle, bu kadar güçlü olması çok önemli bir şey. Bu duyguyu aslında unutmamamızı sağlayan da taraftarlar oluyor."

GHEORGHE HAGI, OKAN BURUK'U VE CAMİAYI ÖVDÜ

"Galatasaray'ın şu anda iyi bir hocası var. Mesela kaleci olarak Fernando Muslera da çok iyi. Bir yabancı olduğunu düşününce, aynı benim gibi çok iyi bir iş başardı Muslera. Tabii taraftarlar da çok etkili. Galatasaray'ın taraftarı etkili oldukça, takım da kendini ileriye taşıyor."