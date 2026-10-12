Okan Buruk, Barcelona maçı öncesi açıkladı: 2 isim kadroda olmayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Buruk, "Maçın favorisini herkes Barcelona olarak söyleyecek ama burada da o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. İnşallah iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"İKİ İSİM OYNAMAYACAK"

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptıkları maçın zorlu olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "En zor maçımız Kasımpaşa müsabakasıydı. Milli maç arasında Torreira ve Sanchez uzaktan geldi. Batrakov üç maç oynamıştı. Bizim milli takımdan dönen oyuncular, en yorgun olanlardı. Dört maç kaybetmek fiziksel olarak değil, mental olarak yıpratmıştı. Kasımpaşa müsabakası bunun için çok zordu. Sakatlıktan dönmüş ve ilk maçına çıkacak oyuncular vardı. Bundan sonraki bölümde sadece Singo yok. Günay bu hafta antrenmanlara çıktı. Yarın o olmayacak. Onlar dışında tam kadroyuz. Kasımpaşa müsabakasından sonra 4 gün ara vardı. Yeteri kadar dinlendik. İnsan kazandıkça daha mutlu oluyor ve fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. Onun için maçları kazanmamız gerek." değerlendirmesinde bulundu.