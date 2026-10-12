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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:08

Okan Buruk, Barcelona maçı öncesi açıkladı: 2 isim kadroda olmayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, iki ismin kadroda olmayacağını açıkladı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Okan Buruk, Barcelona maçı öncesi açıkladı: 2 isim kadroda olmayacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:08

Teknik Direktörü , 'nin ikinci haftasında yarın İspanya temsilcisi ile yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Barcelona maçı öncesi açıkladı: 2 isim kadroda olmayacak

Rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Buruk, "Maçın favorisini herkes Barcelona olarak söyleyecek ama burada da o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. İnşallah iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Okan Buruk, Barcelona maçı öncesi açıkladı: 2 isim kadroda olmayacak

"İKİ İSİM OYNAMAYACAK"

Trendyol Süper Lig'de ile yaptıkları maçın zorlu olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "En zor maçımız Kasımpaşa müsabakasıydı. Milli maç arasında Torreira ve Sanchez uzaktan geldi. Batrakov üç maç oynamıştı. Bizim milli takımdan dönen oyuncular, en yorgun olanlardı. Dört maç kaybetmek fiziksel olarak değil, mental olarak yıpratmıştı. Kasımpaşa müsabakası bunun için çok zordu. Sakatlıktan dönmüş ve ilk maçına çıkacak oyuncular vardı. Bundan sonraki bölümde sadece Singo yok. Günay bu hafta antrenmanlara çıktı. Yarın o olmayacak. Onlar dışında tam kadroyuz. Kasımpaşa müsabakasından sonra 4 gün ara vardı. Yeteri kadar dinlendik. İnsan kazandıkça daha mutlu oluyor ve fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. Onun için maçları kazanmamız gerek." değerlendirmesinde bulundu.

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#galatasaray
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