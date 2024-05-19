Okan Buruk için Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk kez oldu!

19 May 2024 23:18 - Güncelleme : 19 May 2024 23:21

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe'ye ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerle 5. derbisini oynadı. Süper Lig'de 4, TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere oynanan 5 müsabakada Buruk, ilk kez Fenerbahçe derbisinde mağlubiyet yaşadı. Buruk, Galatasaray'ın başında sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.

İLK AÇIKLAMA: "PERFORMANSIMIZIN ALTINDA KALDIK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında kendi performanslarının altında kaldıklarını söyleyerek, "Üzgünüz, başımızı kaldıracağız, 3 puan öndeyiz. Önümüzdeki hafta inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün 6 puan önde çıktığımız bir maçtı. Maç sonunda hayalimiz, düşüncemiz burada şampiyonluk kutlaması yapmaktı. Şampiyonluğu bugün yaşayacak oyunu ortaya koyamadık. Maç berabere bitebilirdi, rakip 10 kişi kaldı. Şanssız da gol yedik. Oyun içerisinde daha fazla üretmeliydik. 11-11 olsaydı maç belki bizim için daha iyi olabilirdi. İkini yarının sahaya yerleşimlerimizi biraz daha düzenledik. İkinci yarı başında daha çok rakip sahadaydık, pozisyon üretmeye çalıştık. Bireysel ve takım olarak iyi günümüzde değildik. Sahamızda şampiyonluk hayal ederken, maçın sonunda üzüntülü bir gece yaşıyoruz. Muhteşem bir taraftar vardı. Bu sene içeride 18 maç kazanmıştık, ilk mağlubiyetimizi aldık. Bu anlamda da çok üzgünüz. Diğer yandan bakarsak zaten 6 puanlık avantaj da bu tür kazalara karşı belki bizim için güvenlikti. Önümüzdeki Konya deplasmanında şampiyon olmaya çalışacağız. Konyaspor’un da şu andaki durumunu biliyoruz. Bazen bu tür maçlarda oyuncuları çok motive görürsünüz. Hafta içi çok motive gördüm. Son idman çok iyiydi. Maç ısınması çok iyiydi ama maçtaki performansımız o derece iyi değildi. O yüzden bu tür baskı olabiliyor. Kazanarak bugün maçı bitirmek istedik. Üzgünüz, başımızı kaldıracağız, 3 puan öndeyiz. Önümüzdeki hafta inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" diye konuştu.