Okan Buruk geleneği sürdürdü! İşte lige damgasını vuran yerli hocalar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kazandıran yerli teknik adam geleneğini sürdürdü. Ligde yabancı çalıştırıcı olarak en son 2006-2007 sezonunda Brezilyalı Teknik Direktör Arthur Zico, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, ligdeki yerli teknik adam geleneğini devam ettirdi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN YABANCI ZİCO

Süper Lig'de yabancı teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan en son 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile Brezilyalı Arthur Zico oldu. O sezonun ardından günümüze kadar gelen 18 sezonda ise Türk çalıştırıcılar, ligde şampiyonluk ipini göğüsledi.

ŞAMPİYONLUK 18 SEZONDUR YERLİLERDE

Zico'nun ardından Fatih Terim ile Okan Buruk 4'er, Şenol Güneş 2, Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı da 1'er kez takımlarını şampiyon yaptı.



Bu süreçte Galatasaray 9, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Başakşehir ve Trabzonspor da 1'er kez şampiyon oldu.