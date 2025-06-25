Okan Buruk için yapılan teklif ortaya çıktı! Galatasaray yönetiminden flaş hamle

Galatasaray’da yeni sezonda yine şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde etmek isteyen teknik direktör Okan Buruk ile ilgili flaş gelişmelere yaşanıyor. Yönetim, takımın başına 2022 yılında geçen, performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Okan Buruk için dikkat çeken bir karar aldı.

OKAN BURUK'UN MAAŞINDA İYİLEŞTİRME

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan 51 yaşındaki hocaya 3 yıllık yeni bir kontrat önerdi. Yönetimin, senelik 110.2 milyon TL maaş alan tecrübeli çalıştırıcının ücretinde de iyileştirme yapacağı bildirildi.

AL-NASSR TEKLİF SUNMUŞTU

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr, Okan Buruk'u takımın başına getirmek için teklif sunmuştu. Haberler, İtalyan medyasında da yankı bulmuştu. Al-Nassr'ın bu operasyon için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı bilgisi verilmişti.

Bu arada Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, İnter'in İtalyan çalıştırıcısı Simone İnzaghi ile senelik 26 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Galatasaray'ın başında 150 resmi maça çıkan Okan Buruk bu karşılaşmalarda 110 galibiyet, 22 beraberlik ve 18 mağlubiyet ile maç başına 2.35 puan ortalaması yakaladı.

