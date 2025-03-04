Okan Buruk kriz iddialarına sert çıktı! 'İstifamı isteyenler Fenerbahçe taraftarıdır'

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, takımdaki düşüş nedeniyle kendisine yönelik eleştirilere sert cevap verdi. Sosyal medyada başlatılan istifa kampanyaları için "Çoğu Fenerbahçe taraftarıdır" yorumunu yaptı.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 4'e inmesine engel olamayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, son dönemde takımın düşen formu nedeniyle hedef tahtasına konulmuştu. Buruk eleştirilere sert sözlerle yanıt verirken, sosyal medyadaki istifa kampanyalarının arkasında Fenerbahçe taraftarlarının olduğunu iddia etti.

"NEYMİŞ, FUTBOLCULARIN GECE HAYATI VARMIŞ!.."

tv100'e konuşan Okan Buruk, Galatasaray'ın son dönemdeki durgunluğunun türlü türlü sebeplere bağlandığını belirterek "Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Bakın, son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar" diye konuştu.

"YOĞUNLUKTAN TAKTİK ÇALIŞAMADIK"

"Krizde falan değiliz" diyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var üzerimizde. Ocak'tan beri 17 maç oynayınca yorulduk. Mental açıdan hırpalandık. Sakatlıklar arka arkaya yaşandı. Artık tek maç haftalarına geldik. Çok maç oynamaktan doğru dürüst taktik idmanı yapamıyorduk. Artık taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenler uyum sağlama fırsatı bulamadı. Onlarla kaynaşacağız. Kısacası en zor süreci atlattık.

"AVRUPA'DAKİ BAŞARISIZLIĞI KABUL EDİYORUM"

Performanslarını şampiyon olarak kapattıkları geçen sezon ile kıyaslayan Buruk, "Biz geçen sezon aynı dönemde 2 puan öndeymişiz. Şimdi bakın 4 puan öndeyiz. Avantaj da bizde. Bakın Kasımpaşa'ya geçen sene daha kötü oynamışız, kazanmışız. Futbolda böyle inişler çıkışlar var. Avrupa'daki başarısızlığı kabul ediyorum ama ligde durumumuz belli. Başarısız değiliz.

"ONLAR FENERLİ, GALATASARAY TARAFTARI BENİ SEVER"

Sosyal medyada aleyhine açılan, 'Okan Buruk istifa' hashtaglerini önemsemediğini dile getiren Buruk "Zaten onları yazanların büyün çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever. Ben o mecraları takip etmiyorum, isteyen istediğini yazsın Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz."