Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Okan Buruk kriz iddialarına sert çıktı! 'İstifamı isteyenler Fenerbahçe taraftarıdır'

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, takımdaki düşüş nedeniyle kendisine yönelik eleştirilere sert cevap verdi. Sosyal medyada başlatılan istifa kampanyaları için "Çoğu Fenerbahçe taraftarıdır" yorumunu yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okan Buruk kriz iddialarına sert çıktı! 'İstifamı isteyenler Fenerbahçe taraftarıdır'
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 07:40
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 08:03

Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 4'e inmesine engel olamayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, son dönemde takımın düşen formu nedeniyle hedef tahtasına konulmuştu. Buruk eleştirilere sert sözlerle yanıt verirken, sosyal medyadaki istifa kampanyalarının arkasında Fenerbahçe taraftarlarının olduğunu iddia etti.

"NEYMİŞ, FUTBOLCULARIN GECE HAYATI VARMIŞ!.."

tv100'e konuşan Okan Buruk, Galatasaray'ın son dönemdeki durgunluğunun türlü türlü sebeplere bağlandığını belirterek "Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Bakın, son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar" diye konuştu.

"YOĞUNLUKTAN TAKTİK ÇALIŞAMADIK"

"Krizde falan değiliz" diyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var üzerimizde. Ocak'tan beri 17 maç oynayınca yorulduk. Mental açıdan hırpalandık. Sakatlıklar arka arkaya yaşandı. Artık tek maç haftalarına geldik. Çok maç oynamaktan doğru dürüst taktik idmanı yapamıyorduk. Artık taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenler uyum sağlama fırsatı bulamadı. Onlarla kaynaşacağız. Kısacası en zor süreci atlattık.

"AVRUPA'DAKİ BAŞARISIZLIĞI KABUL EDİYORUM"

Performanslarını şampiyon olarak kapattıkları geçen sezon ile kıyaslayan Buruk, "Biz geçen sezon aynı dönemde 2 puan öndeymişiz. Şimdi bakın 4 puan öndeyiz. Avantaj da bizde. Bakın Kasımpaşa'ya geçen sene daha kötü oynamışız, kazanmışız. Futbolda böyle inişler çıkışlar var. Avrupa'daki başarısızlığı kabul ediyorum ama ligde durumumuz belli. Başarısız değiliz.

"ONLAR FENERLİ, GALATASARAY TARAFTARI BENİ SEVER"

Sosyal medyada aleyhine açılan, 'Okan Buruk istifa' hashtaglerini önemsemediğini dile getiren Buruk "Zaten onları yazanların büyün çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever. Ben o mecraları takip etmiyorum, isteyen istediğini yazsın Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI HANGİLERİ?
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın 11 maçı daha bulunuyor. Bu karşılaşmalardan 5'ini sarı-kırmızılılar kendi evinde oynayacakken, 6 tanesinde ise deplasmana çıkacak. Kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe ve Samsunspor gibi zorlu maçları da bulunuyor. Galatasaray'ın bütün kalan maçları ve tarihleri ise şöyle: 09.03.2025 Alanyaspor - Galatasaray 16.03.2025 Galatasaray - Antalyaspor 30.03.2025 Beşiktaş - Galatasaray 13.04.2025 Samsunspor - Galatasaray 20.04.2025 Galatasaray - Bodrum FK 27.04.2025 Eyüpspor - Galatasaray 04.05.2025 Galatasaray - Sivasspor 11.05.2025 Trabzonspor - Galatasaray 25.05.2025 Göztepe - Galatasaray 01.06.2025 Galatasaray - Başakşehir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Carlos Cuesta saçbaş yoldurdu, gözler stopere çevrildi! Galatasaray için sürpriz 2 aday
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın'dan Galatasaray için puan kaybı tahmini! 'Fazlası olur, eksiği olmaz' dedi
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.