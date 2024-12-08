Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu! "Futbol adına konuşulacak bir şey yok"

08 Aralık 2024 20:30 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 20:34

Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, "Bilerek bir oyuncunun kendi mevkisini bırakıp rakibini sakatlamak için çaba sarfetmesi, hakemin VAR'a giderek kırmızı vermemesi maçın özeti. Maçın sonucu önceki haftaların özeti. Bir oyuncumuz sakat ne olacağını bilmiyoruz. Maçın bu şekilde bitmesi... Futbolla ilgili konuşacak çok bir şey yok. Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Milli oyuncu, çok da iyi maç oynadık. Maçla ilgili futbolla ilgili konuşacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Sivasspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu..

"HERKES ÇOK MUTLU OLSUN"

"Bilerek bir oyuncunun kendi mevkisini bırakıp rakibini sakatlamak için çaba sarfetmesi, hakemin VAR'a giderek kırmızı vermemesi maçın özeti. Maçın sonucu önceki haftaların özeti. Bir oyuncumuz sakat ne olacağını bilmiyoruz. Maçın bu şekilde bitmesi... Futbolla ilgili konuşacak çok bir şey yok. Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Milli oyuncu, çok da iyi maç oynadık. Maçla ilgili futbolla ilgili konuşacak bir şey yok."

"FUTBOL ADINA KONUŞULACAK BİR ŞEY YOK"

Aldıkları galibiyete sevinemediklerini ifade eden Okan Buruk, "Burada en değerli oyuncularımızdan birinin gerçekten bilerek ayağına basılması ve sakatlanması, buna da VAR hakeminin çağırmasına rağmen orta hakemin gösterdiği tutum, kırmızı kart göstermemesi aslında bugünkü maçın genel ortamının özetiydi." şeklinde konuştu.

Okan Buruk, böyle durumları çok fazla yaşadıklarını ileri sürerek, "Bundan sonra da yine devam edeceğini düşünüyorum. Ama önemli olan 10 kişiyken sahada kalmak ve sahada o başarıyı göstermekti. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de gerçekten bununla ilgili hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey olmadığını aktaran Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına sebep olan Sivassporlu Rey Manaj ile pozisyonda kart kullanmayan hakemi eleştirerek, "O yüzden futbol adına konuşulacak çok fazla bir şey yok. Sivas takımına çok büyük saygı duyuyorum. Onları da oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Ama gerçekten Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti. O yüzden bugün galibiyete sevinmiyoruz." dedi.