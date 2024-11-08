Okan Buruk Tottenham maçı sonrası dayanamadı! Jose Mourinho'ya olay gönderme

08 Kasım 2024 09:31 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:36

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Galatasaray ve Trabzonspor derbileri sonrası olay açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya cevap niteliğinde konuştu. Jose Mourinho'nun Türk futbolu hakkındaki yorumu bir kez daha gündeme geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray Tottenham'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen 2 golüyle maça damga vurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçının ardından kullandığı ifadelere cevap niteliğinde konuştu.

''GALİBİYETTEN ÖTESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK''

Galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk; ''Bugün cesur bir kararla başladık. Bay haftası olmasıyla 10 günlük hazırlanma şansımız oldu. Oyun içinde çok iyi eşleştik. Galibiyetten ötesini gerçekleştirdik. Rakip 10 kişi kalınca eşleşmelerde sıkıntı yaşadı. İkinci yarı tek geldikleri pozisyonda gol buldular. Toplamda 4-5 şutları 2 gol attılar. Yaptığımız her şeyle Tottenham'ın verdiği istatistikleri verdi'' sözlerini sarf etti.

Okan Buruk, ''Oyuncularımla, Galatasaray taraftarıyla gurur duyuyorum. Rakibe yaptığımız baskıları beraber yaptık. Türk Futbol tarihinde bir takımın İngiliz takıma yaptığı en iyi baskıydı'' ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNA HAKARET!

Okan Buruk, ''Türk futboluna yapılan hakaretlere baktığımızda, Türk futbolunun kalitesini herkese gösterdik. Dün Beşiktaş kazandı, bir önceki maçta Lyon'u yendi. Türk takımlarının başarısını unutamayız. Bazen çok fazla aşağılıyoruz. Türk halkına armağan etmek istiyoruz. İşimizi iyi yapmamız gerekiyor, saha dışında değil saha içinde konuşmamız gerekiyor" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

MOURİNHO SÖZLERİ

Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası; "Sistem daha da güçlü üzerimize gelirse, sözlerim uçar kaybolur. Bright'a yapılan hareket mesela. VAR hakemi o sırada kahve mi içiyordu? Görmedi mi? Ya da bizim lehimize penaltı vermesi gereken pozisyonda çay mı içiyordu? O yüzden mi görmedi? Ben buralı değilim. Siz Türklerin bunları konuşması gerekiyor. Ben değil. Yıllarca olan haksızlıkları sizin konuşmanız gerekiyor. Biz temiziz." ifadelerini kullandı.

Mourinho açıklamaların devamında ise; "Karşımızda iyi bir takım vardı ve iyi mücadele ettiler ancak biz sisteme karşı oynuyoruz. Bunları söylerken tüm Fenerbahçe taraftarı adına konuşuyorum. Bu yüzden coşkulu bir kutlama yaptık. Bana gelmeden önce hikayenin yarısını anlatmışlar. Tamamını anlatsalardı, gelmezdim." dedi.

OSİMHEN YORUMU

Jose Mourinho'nun Galatasaray derbisi sözleri de çok konuşulmuştu. The Sun'ın başlığında, "Postecoglou çok değiştirdiği kadronun bedelini ödedi, Türk devine mağlup oldu" denildi.

İddialara göre Jose Mourinho'nun sözlerine atıfta bulunulan haberde, "Osimhen'in Galatasaray'a transferi, transfer döneminin en ilginç hamlelerinden biri olmuştu. Napoli'nin dünya yıldızı santrforu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ifadesiyle, 'kimsenin izlemediği Türkiye Ligi'ne transfer olmaktansa, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine nasıl gitmezdi? Osimhen, Tottenham'ı darmadağın etti; Galatasaray futbol dersi verdi" ifadeleri yer aldı.