Okan Buruk'tan derbi kritiği:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesinde maçı analiz etti. Bu mücadelelere hazır olduklarını belirten Okan Buruk, oyuncularına güvendiğinin altını çizdi.

OKAN BURUK'TAN DERBİ SÖZLERİ

"Çok önemli bir maç. Sıralamanın bir önemi yok. Çok zor deplasmanlarından biri. Rakibimizin son iki mağlubiyetlerine bakmıyorum. Ondan önce yeni teknik direktörüyle iyi bir çıkış yakaladı. Ülkemize gelen çok önemli isimlerden biri, örnek bir insan. Kazanmak istiyoruz. Rakibimizin dizilişi, daha çok mobil bekliyoruz. Oyun, ayak kalitesi var. Bizim dikkat etmemiz gereken yerler var. Avantajlarımız da var. Bunları kullanmaya çalışacağız. Çok zor bir gece bizi bekliyor. Bunu biliyoruz. Oyuncularımızla konuştuk. Bu tür maçları hep iyi oynadık. O yüzden kaliteli bir oyun ve galibiyet bekliyorum oyuncularımdan. Rafa gezen bir oyuncu, Mario da gezen bir oyuncuydu, sol kanadı Masuaku'ya bırakıyordu. Klasik bir sol kanat olarak oynamıyordu. Rakibimize göre önlemler alacağız ama isteğimiz kendi oyunumuzu oynamak. Başladığımız, devam ettiğimiz bir oyun yapısı bizi bekliyor. Kulübümüzden gelecek de çok önemli oyuncular var. Kadroma ve oyun gücüme güveniyorum. Bugün de bunu göstermek istiyoruz. Oyun gücümüzü devam ettirmeye çalışacağız."