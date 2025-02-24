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 | Eyüp Ensar Yeşil

Okan Buruk'dan derbi öncesi konuştu! Çağlar detayı dikkat çekti

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Buruk yaptığı açıklamada, "Rakibimizin 11'i beklediğimiz gibi geldi. Sadece Çağlar orada ekstradan geldi. Zaten bu kadroyu bekliyorduk. Geçen hafta Rize maçında kendi düzenimize dönmüştük." ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk'dan derbi öncesi konuştu! Çağlar detayı dikkat çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 19:53

Trendyol Süper Lig’in 25. haftası dev derbiye Galatasaray ev sahipliği yapıyor. İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelirken ev sahibi takımın teknik direktörü Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkan satırbaşları;

"HEM SAHA İÇİ HEM SAHA DIŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

"Avrupa kupa maçlarından dolayı çok uzun çalışma şansımız olmadı. Onun yanında havalar iyi değildi. Dün düzgün bir zeminde çalıştık.

Oyuncular aslında motive. Bu tür maçlarda, motive için ekstra bir şeye gerek yok. Bu tür maçlarda provokasyon var. Hem saha içi hem saha dışı şeylere karşı hazırlıklı olmalıyız.

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"BEKLEDİĞİMİZ 11 GELDİ"

Rakibimizin 11'i beklediğimiz gibi geldi. Sadece Çağlar orada ekstradan geldi. Zaten bu kadroyu bekliyorduk. Geçen hafta Rize maçında kendi düzenimize dönmüştük. Lemina ile birlikte de....

Kendi sahamızda oynuyoruz. Bunu biliyoruz. Taraftarımızın baskısıyla birlikte cesaretimizi ortaya koyacağız. Burada kazandığımız 2 şampiyonluk var. Kazandığımız taktirde 4 puanlık maç. Berabere kaldığımız taktirde 2 puanlık maç aslında. Özellikle rakibimiz çok topa sahip olan bir takım değil.

Zaman zaman 3. bölge baskılarıyla önemli galibiyetler de aldı. Bugün sakin olup oyuna odaklanıp, kendi planlarımızı doğru uyguladığımız taktirde sonuç oyuncularımızın ayağına kalıyor aslında.

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"ÇOK MOTİVEYİZ"

Icardi'nin gelişi her zaman pozitif hava yaratıyor. Dün onu da takım yemeğinde ağırladık. Çok motiveyiz, istekliyiz. Yunus uzun bir süre bizden ayrı kaldı. Yunus gibi, Jakobs gibi oyuncuların olmayışı zorlanmamıza neden oluştu. Bugün çok daha tercih şansımız olacak.

Kazanmak istiyoruz. Galatasaray taraftarı bugün yine yanımızda. Her zaman takımın yanında. Onlardan dileklerim konstantre olmaları, sahaya odaklanmaları, telefonları bırakalım. Yapacağımız baskılara bizimle birlikte katılsınlar."

Sıkça Sorulan Sorular

Çağlar Söyüncü hangi takımda forma giyiyor?
Fenerbahçe
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