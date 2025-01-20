Okan Buruk'tan dikkat çeken açıklamalar: Hedefimiz San Mames'te final oynamak

20 Ocak 2025 14:53 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:01

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ''hedefimiz San Mames'te final oynamak'' dedi.

Galatasaray​ teknik direktörü Okan Buruk​, UEFA Avrupa Ligi​'nde yarın Dinamo Kiev​ karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Buruk, operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan için geçmiş olsun dileklerini iletti.

OKAN BURUK: HER MAÇI ÖNEMSİYORUZ

Kendileri açısından önemli bir karşılaşma olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Avrupa Ligi’nde ilk 8 hedefimiz devam ediyor. Bunun için önemli bir karşılaşma. Rakibimizin puan durumu bizi aldatmasın. Kendi ligin lider durumdalar, hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ve Ukrayna Ligi arasında farkla var ama iyi oyunculara sahipler. Hazırlık maçları oynadılar, onları da takip ettik. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Biz de kazanmak için taraftarımızla ile birlikte birleşerek galibiyet almak itiyoruz. İlk 8 için hedefimiz var. Her kazandığımız maç bizim için büyük moral. Maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz de iyi bir takım olduğunu hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Oyuncuların her maçı önemsediğini söyleyen Okan Buruk, "Üst üste 17 deplasmanda kazanmış bir takımın maçları önemsemiyorsunuz, konsantre olamıyorsunuz diyemezsiniz. Ona çok katılmıyorum. Her maçı önemsiyoruz. Son maçta ikinci yarı çok domine ettiğimiz bir oyundu ama top girmedi" dedi.

''HEDEFİMİZ FİNAL OYNAMAK''

"Avrupa’da ilk 8 içerisine girmek için büyük mücadele eden bir takımız" diyen Okan Buruk, "Ana hedefimiz San Mames’te final oynamak. Onu hayal ediyoruz. Uzun bir yol var. Burada çekeceğiniz kura, sakatlıklar gibi çok farklı şeyler var. Ana hedefimiz burada Türk takımı olarak tekrar final oynamak. Galatasaray’ın genlerinde olan Avrupa’daki başarıyı tekrar devam ettirmek istiyoruz. O yüzden hayalimiz final oynamak" ifadelerini kullandı.