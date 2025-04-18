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 | Eyüp Ensar Yeşil

Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! 'Zafer yürüyüşüne başladık'

Galatasaray, Süper Lig'de Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Teknik direktör Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

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Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! 'Zafer yürüyüşüne başladık'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 23:43

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında liderliğini korumak isteyen Galatasaray evinde Bodrum FK'yı Torreira ve Sanchez'in golleriyle 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Böylelikle sarı kırmızılılar puanını 77 yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

"Oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibin geçmiş maçlarına baktığımızda savunma ağırlıklı oynayacaklarını biliyorduk. İlk yarıyı çok daha fazla gol sayısıyla bitirebilirdik. Maçı domine ettik. Oyuncularım bu konsantrasyonu gösterdi. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk yürüyüşüne başladık. Rakibimizin maçlarına bakmadan üst üste kazanmak istiyoruz. Hafta içi kupa maçımız var. Haftadaki tek maçlar hazırlanma adına daha iyi oluyor bizim için. Aynı konsantrasyonu kupada da göstereceğiz. Bizim gibi takımlar oyunu ne kadar önde oynarsa bir avantaj. Rakibin planlarından biri hızlı geçişi sağlamaktı buna imkan vermedik. Bazen gereksiz ortalar yapıyoruz ama bugün iyi pozisyon aldık. Lucas Torreira'yı hep öne gönderiyoruz. Hep çalışıyoruz duran topladı. Torreira'nın zamanlaması iyi olunca gole de yakın oluyor. Hem Torreira hem Davinson golleri atmasını beklemiyorduk."

ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#süper lig
#trendyol süper lig
#okan buruk
#lucas torreira
#bodrum fk
#sanchez
#Spor
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