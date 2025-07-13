Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan transfer sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ayrıca Galatasaray'ın transfer sürecine de değinen Okan Buruk, yabancı sayısına özellikle dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okan Buruk'tan transfer sözleri!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 00:39

Galatasaray'da 'tan maç sonu kritikleri geldi. Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 5-2 ile geçtiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan başarılı hoca, bu maçların önemine farklı bir açıdan yaklaştı.

Okan Buruk'tan transfer sözleri!

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMALAR

"Bu maçlarda çok sonuca odaklanmıyoruz. Tabii ki kazanmak için oynuyoruz ama çok fazla sonuca odaklanmadan oyuncularımızı hazırlıyoruz. En çok hoşumuza giden, genç oyuncularımızın oynaması. Geleceğe dair beklentilerimizin olduğu oyuncular var. Oynayan tüm oyuncular, görevlerini doğru şekilde yerine getirdi. Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor. Burada oyuncuların sergileyecekleri performanslar, bazı futbolcuların transferlerini kolaylaştıracaktır. Onların performansını izleyenler için bu maçlar önemli."

Okan Buruk'tan transfer sözleri!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA LEROY SANE NEDEN YOK?
Bayern Münih ile Haziran sonuna kadar çalışmalar yapan yıldız hücumcu, yaz tatiline geç başlamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da sürpriz transfer: Genç yetenek imzayı atıyor!
Fenerbahçe Belçikalı yıldızla masada: Transferde şampiyonluk hamlesi!
ETİKETLER
#okan buruk
#okan buruk
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.