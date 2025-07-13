Okan Buruk'tan transfer sözleri!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonu kritikleri geldi. Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 5-2 ile geçtiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan başarılı hoca, bu maçların önemine farklı bir açıdan yaklaştı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMALAR

"Bu maçlarda çok sonuca odaklanmıyoruz. Tabii ki kazanmak için oynuyoruz ama çok fazla sonuca odaklanmadan oyuncularımızı hazırlıyoruz. En çok hoşumuza giden, genç oyuncularımızın oynaması. Geleceğe dair beklentilerimizin olduğu oyuncular var. Oynayan tüm oyuncular, görevlerini doğru şekilde yerine getirdi. Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor. Burada oyuncuların sergileyecekleri performanslar, bazı futbolcuların transferlerini kolaylaştıracaktır. Onların performansını izleyenler için bu maçlar önemli."