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 | Efe Demir

Okan Buruk'tan yeni müjde! Kaleci transferi ve Osimhen açıklaması

Yeni sezona Avrupa'da başarı ve ligde şampiyonluk iddialarını güçlendirmek isteyen Galatasaray, şimdiden yaptığı transferlerle dünya gündemini kırdı geçirdi. Okan Buruk, sarı-kırmızılıların transfer gündemi, Victor Osimhen, kaleci arayışları ve yeni sezon hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Okan Buruk'tan yeni müjde! Kaleci transferi ve Osimhen açıklaması
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 12:18

Teknik Direktörü , takımın genel durumu, çalışmaları, 'in gelişi ve yeni sezonla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Okan Buruk'tan yeni müjde! Kaleci transferi ve Osimhen açıklaması

"GALATASARAY ÇAĞ ATLIYOR"

Oyuncuların geçen sezondan daha iyi bir şekilde döndüğünü ifade eden Buruk: "Oyuncular uzun bir tatil yaptı. Leroy Sane sadece kısa bir tatil yaptı. Oyuncuların hepsi tatile doydu. Çok daha fit geldiler. Geçen sene ile bu sene arasındaki farkı insanlar soruyor. Galatasaray geçen sene iyi başlamadı, bu sene iyi başlamadı demelerinin sebepleri oyuncular iyi tatil yapamamıştı. Gerçekten iyi de çalıştılar. Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Çok konsantre, yüzde 100, Avrupa kupası oynuyormuş gibi oynadık Strasbourg maçını. Lazio maçında seyirci sayısı da daha fazla olacak. Her şey yolunda gidiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor." dedi.

Okan Buruk'tan yeni müjde! Kaleci transferi ve Osimhen açıklaması

"GALATASARAY'A GELİRİM DİYORLAR"

Yıldız oyuncuların artık Türkiye'ye sıcak bakmalarının sebebinin Galatasaray olduğunu ifade eden Buruk: "Galatasaray'ın dünya çapındaki durumuna bakınca; bana 'Avrupa'da takım çalıştırmak ister misiniz?' deniyor, Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi... Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geliyor. Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek ister. Ondan sonrası, yol sizi farklı bir yere götürebilir." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan yeni müjde! Kaleci transferi ve Osimhen açıklaması

"RAHMETLİ BABAM ÇOK İYİ G.SARAYLIYDI"

Okan Buruk: "11 yaşımda Florya'ya girdim. Florya'yı da ben kapattım. Florya'da üst kattaki odaya çıkmak farklı bir duyguydu, onu da yaşadım. En eşleştiğim takımda teknik direktör oldum. Hep doğru zamanda olmasını istedim. Doğru zamanda oldu. Galatasaray'ın efsanesi olarak bir şeyleri başarmış bir teknik direktör olarak geldim. Bu görevi bana layık gördüğü için başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmem gerekiyor. Benim için bir hayaldi. Babam iyi bir Galatasaraylıydı. Tüm maçlara giderdi. Rahmetliyi 14 yaşımda kaybettim. Futbolculuğumu da göremedi. Benim için büyük bir gurur Galatasaray'da olmak."

Okan Buruk'tan yeni müjde! Kaleci transferi ve Osimhen açıklaması

KALECİ GÜNDEMİ

Kaleci gündemine dair açıklama yapan Buruk: "Alisson'un Liverpol'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır ayrılmaz mı diye bir şey var. Manchester City bir kaleci transfer yaptı. O da (EN: James Trafford) bizim listemizdeydi. Maliyet olarak çok yüksekti. Oradan bir gelişme olur mu? Oynayan oyuncular tabii. Kesin bir şey yok. Beklediğimiz, durumunu öğrenmek istediğimiz kaleciler var. Bekliyoruz. Bir kulübe bağlı olduğu zaman sadece sizin elinizde olmuyor." dedi.

Okan Buruk'tan yeni müjde! Kaleci transferi ve Osimhen açıklaması

"OSIMHEN, ARABİSTAN'I REDDETTİ, G.SARAY'I SEÇTİ"

Osimhen transferine değinen başarılı teknik adam: "Hayırlı olsun Osimhen. Uzun süre bunu bekledik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Lig bittiğinden beri bu konuşuluyordu. Geldi. Hayırlısı olsun. Gerçekten önemli bir transfer. Peşinatı bile transfer sıralamasında ikinci... Victor Osimhen, Suudi Arabistan'dan gelen çok önemli bir teklifi reddetti ve Galatasaray'ı seçti." şeklinde konuştu.

Okan Buruk'tan yeni müjde! Kaleci transferi ve Osimhen açıklaması

"OSIMHEN SEVİYESİNDE DEĞİLLER"

Buruk: "Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil." ifadelerine yer verdi.

Okan Buruk'tan yeni müjde! Kaleci transferi ve Osimhen açıklaması

"TORREIRA VE DAVINSON'U BEDAVAYA ALMIŞIZ"

Son olarak önceki transferlere değinen teknik adam: "Bugünün fiyatlarına bakınca Torreira ve Davinson'u bedavaya almışız. Kimi sorsanız 15-20 istiyorlar." şeklinde ifade etti.

Okan Buruk'tan yeni müjde! Kaleci transferi ve Osimhen açıklaması

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#galatasaray
#transfer
#okan buruk
#yeni sezon
#osimhen
#Avrupa Kupası
#Spor
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