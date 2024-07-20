Okan Buruk'u mest eden Ziyech ve Mertens gösterdikleri performansla yüzleri güldürdü

20 Temmuz 2024 12:35 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:48

Galatasaray'ın Avusturya'da gerçekleştirdiği kampında Dries Mertens ile Hakim Ziyech'in formu teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Geçen sezonu yaz kampına katılamadan takıma katılan ve sezon içinde istikrarsız bir performans sergileyen Ziyech'in bu sene oldukça istekli gözükmesi ve formda olması hocası Okan Buruk tarafından memnuniyetle karşılandı.

MERTENS YAŞ ALDIKÇA AÇILIYOR

Galatasaray'da 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens de ilerlemiş yaşına rağmen hazırlık maçlarında hırslı oyunuyla teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Antrenmanlardaki özverisiyle de profesyonelliğini genç oyunculara başarıyla aktaran Belçikalı yıldız, neşesi ve enerjisiyle de takım içine pozitif bir hava katıyor.