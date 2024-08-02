Okçuluk Karışık Milli Takımımız son 16 turunda elendi
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Ağustos 2024 13:13 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:32
Okçuluk karışık takım müsabakalarında Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, son 16 turunda elenerek Olimpiyat Oyunları'na veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisinde eleme maçları yapıldı.
Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi, Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi temsil etti.
JAPONYA'YA KAYBETTİK
Çeyrek finale yükselme müsabakasında Satsuki Noda-Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, müsabakayı 5-4 kaybederek elendi.
İlk seti 38-37 kaybeden milliler, ikinci sette 39-38'lik skorla eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milliler, "tam puanlık" atışlarla 40-36 aldı.
KAZANANI 'MERKEZE YAKIN' OK BELİRLEDİ
Final seti 19-19 beraberlikle sonuçlanırken Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı