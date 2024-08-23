Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçıyla alakalı 54 kişiye suç duyurusu 

23 Ağustos 2024 20:03 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 20:06

Göztepe maçında yere düşürülmüştü! Ali Koç'tan siyaset turu! Özgür Özel ve Bahçeli'nin ardından Ali Yerlikaya ile görüştü

Göztepe maçında yere düşürülmüştü! Ali Koç'tan siyaset turu! Özgür Özel ve Bahçeli'nin ardından Ali Yerlikaya ile görüştü

Geride bıraktığımız hafta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçının ikinci yarısında deplasman tribününe alınmayan Fenerbahçe taraftarları için saha kenarından oyun alanına girerken Göztepe tribünlerinden madde yağdı.

Kulüp yöneticisi Fatih Özkan'ın arkadan saldırısına uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

54 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU...

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır

Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır.

Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir." denildi.