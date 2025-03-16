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Editor
 | Burak Ayaydın

Ole Gunnar Solskjaer biletini kesti! Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den sonra Portekizli yıldız da gözden çıkarıldı

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den sonra Joao Mario için de flaş bir karar alındı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ciro Immobile'den sonra Joao Mario'yu da gözden çıkardı. Portekizli yıldız için 'isterse gidebilir' raporu veren Ole Gunnar Solskjaer, son maçlardaki performanslara göre transfer tekliflerine açık olunması gerektiğini belirtti.

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Ole Gunnar Solskjaer biletini kesti! Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den sonra Portekizli yıldız da gözden çıkarıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 17:31

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den Ciro Immobile sonrasında Joao Mario için de kritik bir rapor geldi. Daha önce Ciro Immobile'nin sezon sonunda net olarak gönderilmesini söyleyen Ole Gunnar Solskjaer, şimdi de Beşiktaş yönetimine Joao Mario için 'uygun şartlar oluşursa gönderilebilir' dedi.

🇹🇷 Transfer Haberleri ⚒ on X: "🚨 | Joao Mario & Ciro Immobile 📸 https://t.co/q0jMMvNVmm" / X

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN CIRO IMMOBILE SONRASINDA JOAO MARIO İÇİN DE AYRILIK KARARI

Beşiktaş'ta büyük bir yapılanma sürecini yöneten Ole Gunnar Solskjaer, Ciro Immobile'nin ardından Joao Mario için de kararını verdi. İnişli çıkışlı performanslar gösteren ve yüksek tempo yapamayan 32 yaşındaki Portekizli için yönetimle görüşen Solskjaer, kulübün çıkarlarını gözetecek şekilde bir ayrılığın çok doğru bir hamle olacağını ifade etti! Orta sahaya daha dinamik takviyeler planlayan Norveçli hoca, önümüzdeki sezon genç isimlerle çalışmak istiyor ve Beşiktaş kadrosundaki ayrılacaklar listesi için analizler yapmaya devam ediyor.

João Mário - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

JOAO MARIO'NUN PERFORMANSI

Son dönemde kupa maçlarında goller atsa da; Portekizli genel olarak beklentilerin altında kaldı ve bu sezon çıktığı 29 karşılaşmada ancak 4 gol ile 2 asistlik katkı sağlayabildi. Halihazırda Mario'nun oyun içindeki düşüşleri de tempo adına negatif bir etkiye sebep olurken, 32 yaşındaki futbolcunun gelecek maçlarda olağanüstü bir performans göstermemesi durumunda yollar ayrılacak.

Sıkça Sorulan Sorular

JOAO MARIO NEREDEN GELMİŞTİ?
Beşiktaş, Portekizli oyuncuyu uygun bir bedelle Benfica'dan transfer etmişti.
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