Ole Gunnar Solskjaer bir ilki gerçekleştirdi!

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yenerek teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 14 yıl aradan sonra yabancı bir teknik direktörün Galatasaray'ı Süper Lig'de yenmesinin ilkini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer 14 yıldır gerçekleşmeyen bir ilki başarmış oldu.

Beşiktaş, bu akşama kadar yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman teknik adam Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde etmişti.

Norveçli çalıştırıcı Solskjaer, Schuster'den sonra sarı-kırmızı takım karşısında ligde galip gelen ilk yabancı teknik adam oldu.