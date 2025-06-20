Ole Gunnar Solskjaer gözden çıkardı, talibi çıktı! Suudi Arabistan teklif var

Beşiktaş, gelecek sezon güçlü kadro kurmak için yıldız isimlerin kapısını çalarken kadroda istenmeyen futbolcuları göndermek istiyor. Ole Gunnar Solskjaer'in takımda düşünmediği Joao Mario'nun Suudi Arabistan'dan sürpriz bir talibi çıktı.

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer listesi hazırlarken Rafa Silva ve Mert Günok dışındaki isimlere gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Tartışmalı transfer Joao Mario’nun gözden çıkarıldığı belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Joao Mario’nun sürpriz bir talibi çıktığı iddia ediliyor. Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilecekler listesine eklediği Joao Mario'yu Suudi Arabistan'dan bir takım yakın markaja aldı.

JOAO MARIO İÇİN 2 MİLYON EURO

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Al-Fateh, Joao Mario için Beşiktaş'a 2 milyon euroluk teklif yaptı. Beşiktaş ve Suudi ekibi arasında pazarlıklar devam ederken, Portekizli futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

