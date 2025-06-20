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 | Murat Makas

Ole Gunnar Solskjaer gözden çıkardı, talibi çıktı! Suudi Arabistan teklif var

Beşiktaş, gelecek sezon güçlü kadro kurmak için yıldız isimlerin kapısını çalarken kadroda istenmeyen futbolcuları göndermek istiyor. Ole Gunnar Solskjaer'in takımda düşünmediği Joao Mario'nun Suudi Arabistan'dan sürpriz bir talibi çıktı.

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Ole Gunnar Solskjaer gözden çıkardı, talibi çıktı! Suudi Arabistan teklif var
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 10:21

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer listesi hazırlarken Rafa Silva ve Mert Günok dışındaki isimlere gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Tartışmalı transfer Joao Mario’nun gözden çıkarıldığı belirtiliyor.

Ole Gunnar Solskjaer gözden çıkardı, talibi çıktı! Suudi Arabistan teklif var

SUUDİ ARABİSTAN EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Joao Mario’nun sürpriz bir talibi çıktığı iddia ediliyor. Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilecekler listesine eklediği Joao Mario'yu Suudi Arabistan'dan bir takım yakın markaja aldı.

Ole Gunnar Solskjaer gözden çıkardı, talibi çıktı! Suudi Arabistan teklif var

JOAO MARIO İÇİN 2 MİLYON EURO

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Al-Fateh, Joao Mario için Beşiktaş'a 2 milyon euroluk teklif yaptı. Beşiktaş ve Suudi ekibi arasında pazarlıklar devam ederken, Portekizli futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN EN FORMDA OYUNCUSU HANGİSİ?
Takımın en formda oyuncusu Rafa Silva Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, sezon boyunca formda görüntüsüyle dikkati çekti. Siyah-beyazlı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen 32 yaşındaki hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda 49 müsabakada forma giyerken, taraftarlarına 12'si ligde olmak üzere 18 kez gol sevinci yaşattı.
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