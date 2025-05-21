Ole Gunnar Solskjaer onay verdi! Beşiktaş yıldız forvet için düğmeye bastı

Beşiktaş forvet transferi için rotasını Bundesliga'ya çevirdi. Scout şefi Edouard Graf, yıldız bir forveti takıma önerdi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer onay verdi. İşte detaylar...

Gelecek sezonun planlarını yapan Beşiktaş önceliği forvet transferine ayırdı. Ciro Immobile’nin yetersiz performansı siyah-beyazlı yönetimi transferde harekete geçirdi. Kara kartalın listesinde Avrupa’nın yıldız isimleri yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN WIND ATAĞI

Transfer çalışmaları doğrultusunda Beşiktaş, Almanya Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen Jonas Wind'i kadrosuna katmak istiyor. Başkan Serdal Adalı, "Çok iyi bir forvet alacağım" derken, scout şefi Edouard Graf, Solskjaer'in de onay verdiği yıldız futbolcu için harekete geçti. Alman ekibi Wolfsburg ile 1 yıl kontratı kalan Danimarkalı oyuncunun temsilcileriyle yapılan ilk görüşmede düşünceleri alındı.

ACELE ETMEK İSTEMİYOR

Yapılan görüşmede Jonas Wind, bu transfere kapıyı kapatmazken, önceliğinin Avrupa olduğu da iletildi. Wolfsburg'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki santrafor, acele etmeden gelecek teklifleri görmek istiyor.

GOLCÜ TRANSFERİNE 10 MİLYON EURO

Bu süreçte golcü oyuncunun menajeri ile Beşiktaş arasındaki temaslar ise devam ediyor. Golcü transferine 10 milyon Euro bütçe ayıran siyah-beyazlılar, Wolfsburg ile bonservis pazarlığına başlayacak.

