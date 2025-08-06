Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş için büyük hayal!

Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi için geri sayım başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick's ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

"En iyi yere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımız iyi reaksiyon gösterdi. İyi hazırlandık. Zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz iyi bir takım. Sahada bir savaş olacağını biliyorum. Baskı, ayrıcalıktır. Baskıya ihtiyacımız var. Baskı altında en iyisini yapmalıyız. İşler kötü gittiğinde baskı size kötü gelebilir ama doğru zamanda oyuncularımızın da kalitelerini ve karakterlerini göstermeleri gerekiyor. Maç maç bakıyoruz. Çok fazla geleceği düşünmek çok doğru değil. Maç maç ve tur olarak bakıyoruz. Beşiktaş olarak her turnuvada kazanmak için varız. Bu anlamda finali hayal ediyoruz. Eğer herhangi bir takımdan daha iyi olduğumuzu düşünürsek, yanılırız. Onların da kazanmak istediklerini biliyoruz. Kimle oynarsak oynayalım, her takım kazanmak için sahaya çıkıyor. Ben de kazanmak için sahaya çıkıyorum. Futbolda asla basit ve kolay galibiyet diye bir şey yoktur. Buraya daha önce de geldim. Bir baskı olduğunu hatırlıyorum. Rakibimizin de kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. İrlanda'da hep iyi anılarım oldu. Manchester United taraftarı da çok fazla burada. Onların da ilgi göstereceğini düşünüyorum. Kendimizi test edeceğimiz bir maç olacak."

https://x.com/Besiktas/status/1953050304791880149