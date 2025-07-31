Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş mesajı: Geleceğine dair net konuştu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk'e elendi. İki maçtaki skor toplamında 6-2 mağlup olan temsilcimizde, Ole Gunnar Solskjaer'den kritik değerlendirmeler geldi.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN BEŞİKTAŞ KRİTİĞİ

"İki maçta da rakibimiz bizden iyiydi. Fırsatlar yakaladık ama açıkçası kazanmayı onlar hak etti. İkinci yarı savaşmamız yetmedi. Shaktar Donetsk, bu turnuvada iddialı bir noktada olacaktır. Kendi açımdan ise bir maceraya başladık. Bu projede doğru kişi olduğuma inanıyorum ve görevime devam etmek istiyorum. Beşiktaş zorlu dönemlerden geçiyor, ilk önce istikrar lazım. Başarı için iyi bir yapılanma planlamalıyız."

https://x.com/Besiktas/status/1951008133805232185

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Shaktar Donetsk'e karşı iki maçta da etkisiz olan Beşiktaş, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek ve ön eleme maçına çıkacak.