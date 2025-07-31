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 | Burak Ayaydın

Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş mesajı: Geleceğine dair net konuştu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shaktar Donetsk maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ukrayna ekibinin turu hak ettiğini belirten Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın yapılanmasına ayrıca dikkat çekti.

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Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş mesajı: Geleceğine dair net konuştu!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 23:17

, 'nde 'e elendi. İki maçtaki skor toplamında 6-2 mağlup olan temsilcimizde, 'den kritik değerlendirmeler geldi.

Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş mesajı: Geleceğine dair net konuştu!

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN BEŞİKTAŞ KRİTİĞİ

"İki maçta da rakibimiz bizden iyiydi. Fırsatlar yakaladık ama açıkçası kazanmayı onlar hak etti. İkinci yarı savaşmamız yetmedi. Shaktar Donetsk, bu turnuvada iddialı bir noktada olacaktır. Kendi açımdan ise bir maceraya başladık. Bu projede doğru kişi olduğuma inanıyorum ve görevime devam etmek istiyorum. Beşiktaş zorlu dönemlerden geçiyor, ilk önce istikrar lazım. Başarı için iyi bir yapılanma planlamalıyız."

https://x.com/Besiktas/status/1951008133805232185

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Shaktar Donetsk'e karşı iki maçta da etkisiz olan Beşiktaş, yoluna UEFA 'nde devam edecek ve ön eleme maçına çıkacak.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA NORVEÇLİ HOCANIN GELECEĞİ NE DURUMDA?
Camiada, Ole Gunnar Solskjaer'in doğru kişi olmadığına dair pek çok eleştiri söz konusu.
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ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
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#Ole Gunnar Solskjaer
#Shaktar Donetsk
#Shaktar Donetsk
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