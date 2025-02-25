Ole Gunnar Solskjaer'den uyarı!

Birinciliğin önemine değinen Norveçli, "Grupta lider olmak önemliydi. Çok iyi bir takımla oynadık. İyi şanslar yakaladık, pozisyonlar ürettik ama 1-0'dan sonra biraz yavaşladık diyebilirim. 2'yi 3'ü bulup maçı bitirmemizi düşünüyordum. Maç 65'te 1-1 oldu. Bunu yapmamamız lazım. Rafa gerçekten güzel bir gol attı.

Önemli olan her oyuncunun Beşiktaş'ın değerlerini bilmesi. Ben asla oyuncularımın vücut dilinin negatif olmasını kabul etmiyorum. Bu görmek istemediğim bir şey. Şu an aslında hayatlarının en güzel şeyini yapıyorlar. Futbol oynamak en güzel şey. Çok çalışmaları lazım. Kenny Aroyo heyecan verici bir yetenek. Yeni bir ülkeye ve kıtaya geldi. Ona zaman vermemiz lazım. Daha da iyi olacak. Bu özelliklerini geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.