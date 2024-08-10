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Olimpiyat Oyunları'nda yürekler ağza geldi: Rakibinin hamlesiyle boynundan sakatlanan güreşçi minderi sedyeyle terk etti!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2024 15:35 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:31
Olimpiyat Oyunları&#039;nda yürekler ağza geldi: Rakibinin hamlesiyle boynundan sakatlanan güreşçi minderi sedyeyle terk etti!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yürekler ağza geldi. Rakibinin hamlesi sonrası boynunu yere çarpan Romanyalı kadın güreşçi Catalina Axente, minderden sedyeyle çıkarıldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakalarında Romanyalı kadın sporcu Catalina Axente, boynundan sakatlandı ve minderden sedyeyle çıkarıldı.

KARŞILAŞMAYI BLADES KAZANDI

Champ de Mars Arena'da yapılan maçlarda kadınlar 76 kilo mücadelesinde ABD'li Alexis Kennedy Blades ile Romanyalı Catalina Axente karşı karşıya geldi.

İlk raund ABD'li sporcunun 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci raundun bitimine 1 dakika 35 saniye kala Blades, Axente'yi suplex oyununun ardından grand teknikle mağlup etti.

Olimpiyat Oyunları'nda yürekler ağza geldi: Rakibinin hamlesiyle boynundan sakatlanan güreşçi minderi sedyeyle terk etti! - 1. Resim

AXENTE BOYNUNDAN SAKATLANDI!

Rakibinin hamlesi sonrasında boynunu mindere sert şekilde vuran Catalina Axente, uzun süre yerden kalkamadı.

Romanyalı sporcu, sağlık görevlilerin müdahalesinin ardından minderden sedyeyle çıkarıldı.

Sosyal medyada hızla yayılarak gündem olan o anlar yürekleri ağızlara getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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