Olimpiyatta altın madalya kazanan Carlos Yulo'ya Filipinler tarafından büyük ödül!

08 Ağustos 2024 18:39 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 18:42

2024 Paris Olimpiyat Oyunları devam ediyor.

Her bir branşta rekorlar tazelenirken Filipinler ülkesi adına tarihi bir an yaşandı.

Filipinli sporcu Carlos Yulo, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer ve atlama müsabakalarında jimnastikte iki altın madalya kazandıktan sonra ülkesinde bir kahramana dönüştü. Bu tarihi başarısından dolayı ülkesinde hükümet ve çeşitli şirketlerden uzun bir hediye listesinin sahibi oldu.

"SADECE İYİ PERFORMANS GÖSTERMEYİ UMUYORDUM"

Altın madalyayı kazandıktan sonra açıklama yapan Filipinli sporcu Yulo, Olimpiyat yolculuğunda kendisini her zaman destekleyen Filipin halkına olan sevincini ve minnettarlığını dile getirmekten çekinmedi. Jimnastikçi, "Sadece iyi performans göstermeyi umuyordum. Gerçekten bir madalya beklemiyordum. Gerçekten küçük bir ülkeyiz. Bu yüzden bizim için altın madalya kazanmak büyük, çok büyük. Bunu beni destekleyen Filipin halkına adıyorum" dedi.

ÖDÜL LİSTESİ KABARIK

Filipinli sporcu Carlos Yulo'nun ülkesine kazandırdığı altın madalyanın kendisine getirdiği bazı ödüller.

▪ 605.000 dolar değerinde, tam donanımlı, kıyı şeridinde müstakil ev

▪ 2 yatak odalı apartman dairesi

▪ Toplam 275.000 dolar para ödülü

▪ Başkent Manila'da kahramanlar gibi karşılama töreni

▪ Ömür boyu yetecek kadar ramen, kurabiye ve büfe atıştırmalığı

▪ 45 yaşını doldurduktan sonra ücretsiz endoskopi ve kolonoskopi

▪ Ücretsiz mühendislik eğitimi

▪ iPhone 16