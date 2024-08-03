Olimpiyatta tarihi başarı elde eden Tunçelli açıklamalarda bulundu: 'Çok gurur verici'

03 Ağustos 2024 19:38 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:47

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre serbest stilde finale kalan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarısının gururunu yaşıyor.

Milli yüzücü, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle 5. olarak finalde yarışma hakkı elde etti.

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, yarınki finalde madalya için kulaç atacak.

"ÇOK BÜYÜK BİR IŞIK"

Genç sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de finale kalan ilk sporcu olmak benim için çok gurur verici. Yüce Türkiye halkına ilk defa bu gururu yaşattığım için çok heyecanlıyım. Genç yaşımda, ilk olimpiyatımda bunu başarabilmek sonraki olimpiyatlar için çok büyük bir ışık. İnşallah sonraki olimpiyatlarımda her şey çok daha güzel olacak. Buradan bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.