Olympiakos'tan Londra'da Aston Villa'ya darbe! Kupanın favorisini dörtledi

03 May 2024 00:43 - Güncelleme : 03 May 2024 00:44

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında Aston Villa, evinde Olympiakos'u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Olympiakos, 16. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

El Kaabi, 29. dakikada bir kez daha sahne alarak takımının ikinci golünü attı. İlk yarı sonunda Ollie Watkins'in golüyle Aston Villa, soyunma odasına 2-1 geride gitti.

İKİNCİ YARIDA EV SAHİBİ DURUMU EŞİTLEDİ!

İkinci yarıya hızlı başlayan Aston Villa, 52. dakikada Moussa Diaby'nin golüyle skoru eşitledi. Ancak, 56. dakikada El Kaabi'nin penaltı golüyle Olympiakos tekrar öne geçti.

YUNANİSTAN TEMSİLCİSİ FİNALE YAKIN...

Yunan ekibi, 67. dakikada Santiago Hezze ile farkı ikiye çıkardı. 81. dakikada Aston Villa'nın kazandığı penaltıyı 84. dakikada Douglas Luiz gole çeviremedi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Olympiakos maçı 4-2 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta oynanacak.