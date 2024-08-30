Ömer Faruk Beyaz Stuttgart takımından gönderildi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 18:15 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 18:27
Bundesliga takımı Stuttgart, genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshetti. Alman kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolcuya veda etti.
Fenerbahçe'nin altyapısından A takıma yükselen ve sözleşmesi sona erdikten sonra bonservissiz bir şekilde Bundesliga kulübü Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz, Almanya kariyerini noktaladı.
Alman ekip, 21 yaşındaki on numara Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Stuttgart kulübünden yapılan açıklamada, Ömer Faruk Beyaz'a teşekkür edildi.
KARİYER ÖZETİ
Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta 5 maçta forma şansı bulduktan sonra önce Magdeburg'a sonra Hatayspor'a kiralık olarak gönderilmişti.
Magdeburg'ta 4 maçta forma şansı bulan genç futbolcu, Hatayspor forması ile 30 maçta süre bulurken 1 asist kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com