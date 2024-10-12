Onvo Büyükçekmece, Türk Telekom'u 99-88'lik skorla yendi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 18:33 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 18:34
Onvo Büyükçekmece, Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Türk Telekom'u 99-88 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Onvo Büyükçekmece ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Onvo Büyükçekmece, Türk Telekom karşısında parkeden 99-88 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Onvo Büyükçekmece sezonun ilk galibiyetini yaşadı. Türk Telekom ise ilk kez parkeden mağlup ayrıldı.
Kaynak: tgrthaber.com