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 | Özge Sönmez

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla ilk idmanına çıktı. 24 yaşındaki yıldız isim, ısınma hareketlerine takımla katıldı.

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Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 13:38

'ın yeni transferi , ilk idmanına çıktı. SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde teknik direktör yönetiminde yapılan idmanda 24 yaşındaki futbolcu, ısınma hareketlerine takımla katıldı. Antrenmanın devamında genç futbolcu, takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalıştı.

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktı

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRİP, İMZA DAĞITTI

Isınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmalarıyla süren antrenman, yarım sahada yapılan pres ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takımın sabah çalışmasını Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyesi Aykut Torunoğulları ile Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf izledi.

Antrenmanın ardından Norveçli teknik adam ile bazı oyuncular, idmanı takip eden siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza dağıttı.

Beşiktaş, akşam saatlerinde salonda yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#orkun kökçü
#Ole Gunnar Solskjaer
#İlk İdman
#Spor
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