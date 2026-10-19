Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor’a konuk oluyor. İki takımın puan mücadelesine sahne olacak karşılaşma, bu akşam Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Cihan Aydın’ın yöneteceği mücadelede Beşiktaş, ligdeki 15 puanını artırmak ve milli maç arasının ardından yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek. Trabzonspor ise 7 maçta topladığı 13 puanla sahasında Beşiktaş karşısında puan arayacak. Siyah-beyazlı takımın önündeki yoğun fikstür ve maç öncesinde yaşanan sakatlık gelişmeleri, karşılaşmaya ilişkin merak edilen konular arasında bulunuyor. Orkun Kökçü neden yok, neden oynamıyor? Detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Orkun Kökçü neden yok, neden oynamıyor? Trabzonspor maçında oynayamayacak Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olurken, kaptan Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Orkun Kökçü neden yok kadroda belli oldu. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında bu akşam saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve tedavisi devam eden Milot Rashica, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanmıştı. Yapılan incelemelerde Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi. Beşiktaş, milli maç arasının ardından ligde Kocaelispor'u 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanışında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki puanını yükseltmek istiyor.

Beşiktaş, ligde oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 15 puan topladı. Trabzonspor ise aynı maç sayısında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 13 puana ulaştı. İki takımın ligdeki puan durumu, haftanın kapanış mücadelesini önemli karşılaşmalardan biri haline getirirken Beşiktaş, milli maç arasının ardından kazandığı iki maçın ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, milli aradan sonra Süper Lig’de Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Alman temsilcisi Hoffenheim karşısında sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Bu iki karşılaşmayı kazanan takım, Trabzonspor maçının ardından yoğun fikstürüne devam edecek. Beşiktaş, önündeki 8 günlük süreçte sırasıyla Trabzonspor, Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak.

Maçta ilk 11'ler belli oldu:

Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Salah, Aral Şimşir, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

ORKUN KÖKÇÜ TRABZON MAÇINDA NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Beşiktaş’ta Trabzonspor karşılaşması öncesinde iki futbolcunun forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü ile tedavisi devam eden Milot Rashica’nın mücadelede görev alamayacak.

Orkun Kökçü, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, futbolcunun İstanbul’a dönüşünün ardından sağlık ekibi tarafından değerlendirildiği ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan incelemelerde oyuncunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildiği açıklandı.

Kulübün bilgilendirmesinde Orkun Kökçü’nün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi. Hoffenheim maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan 25 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta Orkun’un yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica da maç öncesinde kadroda görev alamayacak isimler arasında bulunuyor.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIK DURUMU

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Orkun Kökçü’nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi. Sakatlık, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında meydana geldi. Yaşadığı travmatik yaralanmanın ardından karşılaşmaya devam edemeyen futbolcunun durumu, takımın İstanbul’a dönmesinin ardından yapılan sağlık değerlendirmesiyle netleştirildi.

Beşiktaş Kulübü, futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamasında Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinin sonuçlarını paylaştı. Açıklamada, sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ile topuk yağ yastığında travmatik ayrışma saptandığı belirtilerek oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Hoffenheim karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Orkun Kökçü’nün Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş, milli aranın ardından Kocaelispor ve Hoffenheim karşısında aldığı galibiyetlerin ardından lig mücadelesine Trabzonspor deplasmanında devam edecek. Siyah-beyazlı ekibin önündeki yoğun fikstürde Trabzonspor maçının ardından Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir karşılaşmaları bulunuyor.