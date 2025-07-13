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 | Burak Ayaydın

Orkun Kökçü transferinde mali detay: 50 milyon Euro!

Beşiktaş tarafından Orkun Kökçü transferinin mali tablosu açıklandı. Beşiktaş, yıldız orta sahaya bonservis ve maaş toplamı olarak 50 milyon Euroluk bir yatırım gerçekleştirdi.

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Orkun Kökçü transferinde mali detay: 50 milyon Euro!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 20:44

'ta transferi için bildirimi geldi. Siyah beyazlılar, milli futbolcunun transferine dair tüm detayları duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa E -Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne bedeli olarak 25.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Orkun Kökçü transferinde mali detay: 50 milyon Euro!

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir."

Orkun Kökçü transferinde mali detay: 50 milyon Euro!

Sıkça Sorulan Sorular

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'A NASIL GELDİ?
Yıldız orta saha, Benfica'da hocasıyla tartışmış ve ipleri koparmıştı.
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