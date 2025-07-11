Orkun Kökçü Türkiye'ye geliyor: Beşiktaş'ta transfer tamamlandı!

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün transfer süreci tamamlandı. Beşiktaş ile Benfica; Orkun Kökçü transferi için anlaşmaya varırken, başkan Serdal Adalı da Orkun Kökçü'nün Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN ORKUN KÖKÇÜ TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün yarın İstanbul'da olacağını açıkladı. Siyah beyazlılar, transfer için 25 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro da bonus ödemesi yapacak.

https://x.com/Besiktas/status/1943744003762995270

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'I İSTEDİ

Avrupa'dan pek çok talibi olan Orkun Kökçü, taraftarı olduğu Beşiktaş'ta oynamayı tercih etti.