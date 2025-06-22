Orkun Kökçü'den fikir değişikliği: Hocasıyla tartışmıştı

Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü, Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City ile oynadıkları maçın 61. dakikasında oyundan alınınca teknik direktör Bruno Lage ile tartışmıştı. Milli futbolcu, an itibarıyla bir açıklama yaptı ve sürece dair fikrinin değiştiğini belirtti.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN TARTIŞMA KRİTİKLERİ

DAZN kanalına röportaj veren 24 yaşındaki yıldız, "Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıydım." dedi. Ayrıca sahada olduğunda bazen kontrolünü kaybettiğine de dikkat çeken Orkun Kökçü, "Böyle şeyler oluyor. Ancak hoş bir durum değil. Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz şey de bu değil." ifadesini kullandı.