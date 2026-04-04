Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu'nun Kosova'daki golüne dair 'asla sinirlenmem' vurgusu!

A Milli Takım; Kosova deplasmanında 1-0 galip gelirken, Orkun Kökçü'nün kalenin köşesine doğru giden topuna son anda Kerem Aktürkoğlu dokunmuş ve golü atmıştı. Ardından ise sosyal medyada çok konuşulan konuya dair Orkun Kökçü'den de yorum geldi.
"Kosova'da saha kötüydü. Top da kavisli, sekerek gitti. Top dönerek gittiği için kendi kendime belki direğe çarpıp girerdi diye düşündüm ama riske ne gerek var? Sonuçta hepimiz Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Kerem Aktürkoğlu dokundu ve gol oldu. Orada bir tek ofsayttan korktum. Golü kimin attığının önemi yoktu. Sinirlenmem asla. Sadece Kerem'e ofsaytta mıydın diye sordum o kadar. Derbi özelindeyse Sergen Yalçın, Şifo Mehmet gibi efsanelerle büyüdüm ben. Dayılarım, amcalarım hep anlatırdı. Benim hocam olunca çok heyecanlandım. İlla ki bir şeyler kapacağıma inandım. Öyle de oldu. Sergen hocam benimle çok ilgileniyor. Sağda solda aramızın kötü olduğunu yazanlar oluyor. Böyle bir şey hiç olmadı, olmaz da. Aramız çok iyi. İlk geldiğimde beni odaya çağırıp dediği şey, 'yazılanlara takılma' oldu. 'Takılırsan zaten istediğin performansı veremezsin' dedi. Çünkü Sergen hocam da pek takmaz. Kendi tecrübelerini anlattı. O da beni rahatlattı. Derbiler zor maçlar. Karşındaki takım da kaliteli takım. Her maçın farklı bir hikâyesi var. O maçta en istekli kimse, o kazanır. İki taraf için de geçerli. Sonucu kağıt üzerinde tahmin edemediğin için derbi daha keyifli oluyor."