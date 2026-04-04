Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu'nun Kosova'daki golüne dair 'asla sinirlenmem' vurgusu!

Orkun Kökçü, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Kosova-Türkiye maçındaki gole dair hislerini paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu'nun Kosova'daki golüne dair 'asla sinirlenmem' vurgusu!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 00:11

A Milli Takım; Kosova deplasmanında 1-0 galip gelirken, Orkun Kökçü'nün kalenin köşesine doğru giden topuna son anda Kerem Aktürkoğlu dokunmuş ve golü atmıştı. Ardından ise sosyal medyada çok konuşulan konuya dair Orkun Kökçü'den de yorum geldi.

HABERİN ÖZETİ

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu'nun Kosova'daki golüne dair 'asla sinirlenmem' vurgusu!

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Orkun Kökçü, Kosova deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ve Sergen Yalçın ile olan iyi ilişkisi hakkında konuştu.
Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu'nun Kosova maçındaki golüne sinirlenmediğini, önemli olanın Dünya Kupası'na gitmek olduğunu belirtti.
Kökçü, Sergen Yalçın ile arasının kötü olduğuna dair çıkan haberlerin doğru olmadığını ve hocasıyla çok iyi anlaştığını vurguladı.
Sergen Yalçın'ın kendisine ilk geldiğinde yazılanlara takılmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu söyledi.
Derbilerin zorlu ve keyifli maçlar olduğunu, sonucu kağıt üzerinde tahmin etmenin zorluğundan bahsetti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu'nun Kosova'daki golüne dair 'asla sinirlenmem' vurgusu!

ORKUN KÖKÇÜ'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KOSOVA'DAKİ GOLÜNE 'ASLA SİNİRLENMEM' VURGUSU!

"Kosova'da saha kötüydü. Top da kavisli, sekerek gitti. Top dönerek gittiği için kendi kendime belki direğe çarpıp girerdi diye düşündüm ama riske ne gerek var? Sonuçta hepimiz Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Kerem Aktürkoğlu dokundu ve gol oldu. Orada bir tek ofsayttan korktum. Golü kimin attığının önemi yoktu. Sinirlenmem asla. Sadece Kerem'e ofsaytta mıydın diye sordum o kadar. Derbi özelindeyse Sergen Yalçın, Şifo Mehmet gibi efsanelerle büyüdüm ben. Dayılarım, amcalarım hep anlatırdı. Benim hocam olunca çok heyecanlandım. İlla ki bir şeyler kapacağıma inandım. Öyle de oldu. Sergen hocam benimle çok ilgileniyor. Sağda solda aramızın kötü olduğunu yazanlar oluyor. Böyle bir şey hiç olmadı, olmaz da. Aramız çok iyi. İlk geldiğimde beni odaya çağırıp dediği şey, 'yazılanlara takılma' oldu. 'Takılırsan zaten istediğin performansı veremezsin' dedi. Çünkü Sergen hocam da pek takmaz. Kendi tecrübelerini anlattı. O da beni rahatlattı. Derbiler zor maçlar. Karşındaki takım da kaliteli takım. Her maçın farklı bir hikâyesi var. O maçta en istekli kimse, o kazanır. İki taraf için de geçerli. Sonucu kağıt üzerinde tahmin edemediğin için derbi daha keyifli oluyor."

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu'nun Kosova'daki golüne dair 'asla sinirlenmem' vurgusu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.