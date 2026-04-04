A Milli Takım; Kosova deplasmanında 1-0 galip gelirken, Orkun Kökçü'nün kalenin köşesine doğru giden topuna son anda Kerem Aktürkoğlu dokunmuş ve golü atmıştı. Ardından ise sosyal medyada çok konuşulan konuya dair Orkun Kökçü'den de yorum geldi.

HABERİN ÖZETİ Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu'nun Kosova'daki golüne dair 'asla sinirlenmem' vurgusu! Orkun Kökçü, Kosova deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ve Sergen Yalçın ile olan iyi ilişkisi hakkında konuştu. Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu'nun Kosova maçındaki golüne sinirlenmediğini, önemli olanın Dünya Kupası'na gitmek olduğunu belirtti. Kökçü, Sergen Yalçın ile arasının kötü olduğuna dair çıkan haberlerin doğru olmadığını ve hocasıyla çok iyi anlaştığını vurguladı. Sergen Yalçın'ın kendisine ilk geldiğinde yazılanlara takılmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu söyledi. Derbilerin zorlu ve keyifli maçlar olduğunu, sonucu kağıt üzerinde tahmin etmenin zorluğundan bahsetti.

"Kosova'da saha kötüydü. Top da kavisli, sekerek gitti. Top dönerek gittiği için kendi kendime belki direğe çarpıp girerdi diye düşündüm ama riske ne gerek var? Sonuçta hepimiz Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Kerem Aktürkoğlu dokundu ve gol oldu. Orada bir tek ofsayttan korktum. Golü kimin attığının önemi yoktu. Sinirlenmem asla. Sadece Kerem'e ofsaytta mıydın diye sordum o kadar. Derbi özelindeyse Sergen Yalçın, Şifo Mehmet gibi efsanelerle büyüdüm ben. Dayılarım, amcalarım hep anlatırdı. Benim hocam olunca çok heyecanlandım. İlla ki bir şeyler kapacağıma inandım. Öyle de oldu. Sergen hocam benimle çok ilgileniyor. Sağda solda aramızın kötü olduğunu yazanlar oluyor. Böyle bir şey hiç olmadı, olmaz da. Aramız çok iyi. İlk geldiğimde beni odaya çağırıp dediği şey, 'yazılanlara takılma' oldu. 'Takılırsan zaten istediğin performansı veremezsin' dedi. Çünkü Sergen hocam da pek takmaz. Kendi tecrübelerini anlattı. O da beni rahatlattı. Derbiler zor maçlar. Karşındaki takım da kaliteli takım. Her maçın farklı bir hikâyesi var. O maçta en istekli kimse, o kazanır. İki taraf için de geçerli. Sonucu kağıt üzerinde tahmin edemediğin için derbi daha keyifli oluyor."