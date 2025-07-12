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 | Burak Ayaydın

Orkun Kökçü'nün bonservisi belli oldu!

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü için ödeyeceği transfer bedeli duyuruldu. Benfica, Orkun Kökçü transferine dair detayları paylaştı.

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Orkun Kökçü'nün bonservisi belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 20:35

Beşiktaş'ın için kiralama yöntemine gittiği süreçte, akabinde ise zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Esasen ise Beşiktaş ve Benfica, Orkun Kökçü transferi için 25+5 milyon Euroluk bir anlaşmaya vardı.

BENFICA'DAN ORKUN KÖKÇÜ DUYURUSU

Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre; orta saha oyuncusunun zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber kiralandığı bildirilirken, ayrıca da transferin 25+5 milyon Euro bedelle tamamlandığı ifade edildi.

Orkun Kökçü'nün bonservisi belli oldu!

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN İMZA TÖRENİ

Beşiktaş, milli futbolu için yarın akşam 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenleyecek.

https://x.com/Besiktas/status/1944079420546814378

Sıkça Sorulan Sorular

ORKUN KÖKÇÜ TRANSFERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen Orkun Kökçü, Benfica yönetimine net bir mesaj verdi ve sadece Beşiktaş'a transfer olacağını ifade etti.
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#orkun kökçü
#orkun kökçü
#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#Spor
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