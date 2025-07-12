Orkun Kökçü'nün bonservisi belli oldu!

İstanbul
Beşiktaş'ın Orkun Kökçü için ödeyeceği transfer bedeli duyuruldu. Benfica, Orkun Kökçü transferine dair detayları paylaştı.
Beşiktaş'ın Orkun Kökçü için kiralama yöntemine gittiği süreçte, akabinde ise zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Esasen ise Beşiktaş ve Benfica, Orkun Kökçü transferi için 25+5 milyon Euroluk bir anlaşmaya vardı.
Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre; orta saha oyuncusunun zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber kiralandığı bildirilirken, ayrıca da transferin 25+5 milyon Euro bedelle tamamlandığı ifade edildi.
Beşiktaş, milli futbolu için yarın akşam 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenleyecek.
https://x.com/Besiktas/status/1944079420546814378