Oscar Piastri, Macaristan GP'de kariyerinin ilk zaferini kazandı!

21 Temmuz 2024 18:24 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 18:24

Formula 1 2024 Dünya Şampiyonası'nın 13. koşusu olan Macaristan GP'de McLaren duble yaptı.

Şampiyonayı ikinci sırada götüren Lando Norris, Macaristan GP'yi kazanan pilot olmaya 3 tur kala 6 saniye önde götürürken yerini Oscar Piastri'ye verdi ve yarışı ikinci sırada bitirdi.

BİR İLK YAŞADI

Oscar Piastri, kariyerinde ilk defa Formula 1 yarışı kazandı.

Son dönemde yükselişten olan Mercedes'te 7 kez dünya şampiyonu pilot Lewis Hamilton, 3. sırada bitirdi ve podyuma çıktı. İngiliz pilot böylece kariyerindeki 200. kez podyuma çıkma başarısını gösterdi.

VERSTAPPEN-HAMİLTON ÇARPIŞMASI

Ferrari'den Charles Leclerc, yarışı 4. sırada bitirirken podyum savaşı veren Hamilton ile kaza yaşayan şampiyona lideri Max Verstappen, yarışı 5. sırada tamamladı.

Yarış'ın ilk 10'a girenleri:

1. Oscar Piastri, McLaren

2. Lando Norris, McLaren

3. Lewis Hamilton, Mercedes

4. Charles Leclerc, Ferrari

5. Max Verstappen, Red Bull

6. Carlos Sainz, Ferrari

7. Sergio Perez, Red Bull

8. George Russell, Mercedes

9. Yuki Tsunoda, Visa CashApp RB

10. Lance Stroll, Aston Martin